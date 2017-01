„Regii” Constanţei, start perfect

Campionatul Național individual de șah, seniori și senioare

„Regii” Constanței, start perfect

La Olănești, s-a dat startul ediției 2013 a Campionatului Național individual de șah, seniori și senioare.La masculin, 114 jucători, iar la feminin, doar 30 de jucătoare își dispută supremația pe tabla cu 64 de pătrățele. Partidele se desfășoară pe parcursul întregii săptămâni, în clasicul sistem elvețian, pe durata a 11 runde.Dintre participanți, se remarcă grupul șahiștilor profesioniști de la Luxten Timișoara, cinci mari maeștri, printre care și campionul en-titre Vladislav Nevednichy, produs al școlii de șah din spațiul ex-sovietic, stabilit de ani buni în România.În ceea ce îi privește pe jucătorii constănțeni, aceștia au debutat cu dreptul, câștigând în prima rundă: A. Kutnic (CS Sissa Constanța) - G. Rusu (CSU Târgoviște) 1-0, D. Turcuman (Apa Nova București) - I. Mihailov (Fianchetto Constanța) 0-1, C. Codruț (CS București) - G. Mălureanu (Victoria Techirghiol) 0-1.La feminin, MM Corina Peptan are mari șanse de a-și mai adăuga încă un titlu la palmaresul impresionant pe care îl deține.„Indiferent de situația financiară a cluburilor, în fiecare an, la Campionatul Național se depășește suta de jucători! Acest lucru arată dorința șahiștilor de a nu rata această competiție cu prețul unor mari sacrificii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Sissa, Antonio Rușa.