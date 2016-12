Reghecampf rămâne la Steaua încă un sezon

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Laurențiu Reghecampf spune că nu va da curs eventualelor oferte și că va mai continua pentru încă un sezon la Steaua.Antrenorul Stelei a intrat în direct la Sport Total FM, unde a discutat despre posibilitatea de a pleca de la echipa din Ghencea la finalul acestui campionat."Următorul an voi fi tot la Steaua, nu vreau să plec acum. Am spus că aș putea să fiu antrenor și la națională, și la Steaua, pentru că sunt mulți jucători de la noi convocați. Am zis că aș putea să fac față și în rest nu mă interesează mai mult. Steaua este echipa care în următorii doi ani va încerca să joace în grupele Champions League. Mă îndoiesc că ar reuși o echipă să câștige titlul împotriva Stelei și anul viitor. Eu văd ce se întâmpă pe la alte echipe și, sincer, nu cred că poate să pună cineva probleme Stelei. Din punct de vedere financiar, nu mă interesează să plec. Mă interesează să merg cu Steaua în Champions League, decât să mă bat cu o echipă din Germania la retrogradare", a spus tehnicianul stelist.