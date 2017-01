Reghecampf PLEACĂ de la Steaua? OFERTĂ-ŞOC din Rusia

Reghecampf PLEACĂ de la Steaua? OFERTĂ-ȘOC din Rusia

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Laurentiu Reghecampf negociaza in secret plecarea de la Steaua, dupa ce a primit o oferta extrem de tentanta din Rusia. Reghecampf negociaza cu gruparea FK Krasnodar, care l-a demis pe sarbul Slavoljub Muslin, anunta Sport-Express, cel mai important ziar de sport din Rusia, citat de ziare.com.Rusii sustin ca intre Reghecampf si conducerea clubului rus au existat mai multe contacte, iar mutarea se poate perfecta zilele urmatoare. "Vom anunta in scurt timp numele noului antrenor", au comunicat oficialii gruparii din Krasnodar.De altfel, Reghecampf a recunoscut ca a avut o oferta in vara de la FK Krasnodar, insa la acel moment a decis sa ramana la Steaua. "Pot castiga la Steaua mai multi bani decat in Rusia", sustinea Reghecampf in luna iunie.