Reghecampf, convins că Steaua poate câştiga în Germania

Reghecampf, convins că Steaua poate câștiga în Germania

Ştire online publicată Miercuri, 18 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul Stelei București, Laurențiu Reghecampf, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că este sigur că jucătorii săi pot învinge pe Schalke 04, în prima etapă a Grupei E a Ligii Campionilor. „Ne bucurăm foarte mult că ne aflăm în fața unui meci pentru care ne-am pregătit de un an de zile. Va fi un meci dificil, pe care ne dorim să-l câștigăm. Cred că în momentul de față avem o echipă puternică, care poate câștiga meciul de la Schalke. Sunt sută la sută sigur că noi putem bate pe Schalke, așa cum am spus-o și cu Ajax și Chelsea. Echipa noastră a crescut extrem de mult, jucătorii noștri sunt la un nivel foarte înalt, deci nu văd niciun fel de problemă să nu câștigăm, dar în fotbal se poate întâmpla orice. Vă spun răspicat, noi am venit în Germania să câștigăm. E foarte important pentru noi să începem bine și să realizăm obiectivul pe care îl avem, să ne calificăm în primăvara Ligii”, a spus Reghecampf. Partida Schalke 04 - Steaua, contând pentru prima etapă a Grupei E a Ligii Campionilor, se va disputa, astăzi, de la ora 21.45.