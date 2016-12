Regele HAGI, acuzat de BLAT!

Ştire online publicată Vineri, 03 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Desi conduce cel mai curajos si promitator proiect din fotbalul romanesc, Hagi are parte de multe batai de cap. Pentru a doua oara in ultimele luni, "Regele" este acuzat ca a aranjat un meci, scrie cancan.ro.Este vorba despre partida din 21 decembrie, Concordia - Viitorul. Meciul respectiv, o restanta din cea de-a doua etapa a Ligii I, a fost castigat de constanteni cu scorul de 2-1 in conditii de-a dreptul ciudate: gazdele au condus cu 1-0 si, din minutul 23, au evoluat cu un om in plus, dupa eliminarea fundasului Bejan.Complet paradoxal, oaspetii aveau sa revina in joc, marcand de doua ori in repriza a doua si impunandu-se in urma unui meci totalmente dubios. Fara aceasta victorie, Viitorul ar fi incheiat 2013 pe penultima pozitie in clasament. Asa, au terminat anul pe locul 14, parasind zona retrogradarii.