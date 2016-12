Regată de yachting, în sudul litoralului

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

LifeHarbour Limanu, cea mai mare marină privată din România, găzduiește regatta Masters Yachting Race, organizată de NauticLine, prima companie românească de charter nautic cu flotă proprie de bărci de agrement și SetSail, una dintre cele mai prestigioase școli de yachting din România. Competiția se va desfășura în acest week-end, pe 25-27 octombrie. Cele mai performante echipaje din anul 2013, câștigătoarele primelor locuri la clasele cruiser și racer, în cadrul Cupei McCann 2013, vor participa la curse, în sistem match race. Astfel, ambarcațiunile Simina, Farfallina, Life, de la clasa Racer, și Benga, Follow Me, Ricochet, de la clasa Cruiser, vor intra în curse unu la unu, pe lacul Limanu. Vineri seară, au avut loc înscrierile și ședința tehnică. Startul curselor se dă sâmbătă, la ora 10.30, și duminică dimineață. Spre deosebire de competițiile clasice, la care se pornește de la minimum trei ambarcațiuni participante la regatte, la match race se duelează doar câte două ambarcațiuni din aceeași categorie, folosind strategii și tactici diverse pentru a trece primii linia de sosire. Un match race se desfășoară întotdeauna sub vânt și fiecare cursă durează aproximativ 20 de minute. Duelul începe practic cu câteva minute înainte de start, când ambarcațiunile pornesc angajate într-o luptă de pre-start, în care fiecare încearcă să câștige un avantaj, provocând adversarul să încalce o regulă, pentru a primi o penalizare. Obiectivul este acela de a obține poziția cea mai avantajoasă la linia de start și a prelua astfel controlul asupra întregii curse. Regata Masters Yachting Race face parte din-tr-o serie de evenimente care susțin dezvoltarea yachtingului ca fenomen în România. Privit până de curând ca un sport exclusivist, yachtingul a avut în acest an o audiență importantă, dove-dită și de numărul mare de participanți (peste 200 persoane) la Cupa McCann 2013. Considerată a fi cupa de regatte cu cea mai mare anvergură din Ro-mânia, această compe-tiție s-a derulat pe tot par-cursul verii și a fost rezultatul unui parteneriat între Asociația Black Sea Sailing, NauticLife-LifeHarbour și Yacht Club Regal Român. Cursele s-au bucurat de participarea unor arbitri internaționali, cu vastă experiență în domeniu. De asemenea, campionatul a avut-o ca ofițer de cursă principal pe Georgiana Stoian, arbitru consacrat la evenimentele de yachting din România. Cursele vor fi transmise live pe webcam, pe site-ul marinei www.liveharbour.ro.