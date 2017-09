Regal sportiv pe litoral, din Mamaia până în Mangalia

Până la această oră, și-au anunțat prezența sportivi de toate vârstele, de la cluburi de pe întregul teritoriu al României, dar și sportivi din Bulgaria sau Republica Moldova.Invitații de onoare ai evenimentului sunt foștii mari campioni la lupte, Gheorghe Berceanu, Ion Draica, Vasile Andrei, sportivi care au făcut cinste tricolorului la jocurile olimpice, dar și fosta vicecampioană mondială la handbal, Elena Frîncu, membră de onoare a Comitetului Olimpic și Sportiv Român.Organizatorul principal al evenimentului sportiv este CS Mangalia, în parteneriat cu Primăria Mangalia, Perla Venusului, Lial Star și Lucky L&C. Jocurile Sportive ale Mangaliei continuă o frumoasă tradiție, începută în anul 2002. An de an, programul a fost completat cu mai multe discipline, fapt ce a creat un spectacol sportiv de calitate, apreciat din plin de către turiști.„Acest festival de evenimente sportive contribuie serios la dezvoltarea turismului în sudul litoralului. Anul acesta vom avea sute de participanți din toată țara, dar și de peste hotare, din Bulgaria și Moldova, pentru care am pregătit special arena de pe plaja Laguna”, a declarat președintele de onoare al CS Mangalia, prof. Ionel Luca.Tot în acea perioadă (1-3 septembrie), pe plaja din dreptul hotelului Doina din Mamaia, va avea loc etapa finală a Campionatului Național Individual de lupte pe plajă pentru cadeți și juniori.Competiția este organizată de către Federația Română de Lupte, în parteneriat cu Asociația Județeană de Lupte Constanța, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, LPS „Nicolae Rotaru” și CS Farul Constanța.