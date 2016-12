Rednic l-a exclus din lot pe Tamaş pentru meciul cu FC Argeş

Rednic l-a exclus din lot pe Tamaș pentru meciul cu FC Argeș

Marţi, 09 Iunie 2009.

Antrenorul lui Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, ieri, că fundașul Gabriel Tamaș nu va face parte din lotul echipei pentru partida din ultima etapă cu FC Argeș, motivându-și decizia prin faptul că internaționalul nu a participat la sedința de pregătire de duminică dimineață. „Tamaș m-a sunat duminică dimineață și mi-a zis că nu vine la antrenament. Era la Brașov și nu avea cum să ajungă în 30 de minute la ședința de pregătire. Când m-a sunat, eram deja la vestiare, să ies la antrenament. I-am zis să nu mai vină. Cu ce era să mai ajungă, cu elicopterul? El nu va mai face parte din lotul echipei pentru meciul cu FC Argeș. Dacă a lipsit la un antrenament, nu mă mai pot baza pe el. Le-am comunicat decizia domnilor Borcea și Badea. Nu contează că nu prea am soluții pentru partida de la Pitești, însă nu am ce face”, a spus Rednic. La rândul său, Gabi Tamaș a declarat, tot ieri, că nu știa că a fost exclus din lot și că Mircea Rednic a fost acela care l-a învoit la antrenamentul de duminică. „Nu am aflat că am fost exclus din lot. Nu mi-a comunicat nimeni nimic. Eu m-am învoit la antrenamentul de ieri la Mircea Rednic. El a zis că nu e nicio problemă și cred că totul este clar. O să vorbesc cu Rednic să vedem cum stă treaba”, a spus Tamaș.