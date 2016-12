Recordurile lui Ilie Floroiu, în picioare de 35 de ani

Fostul atlet constănțean, Ilie Floroiu, actual director general al Clubului Sportiv Farul, va sărbători, curând, 35 de ani de la obținerea recordurilor naționale în probele de fond - 5.000 și 10.000 de metri, care nu au fost încă doborâte. Evenimentul va avea loc vineri, 19 iulie, de la ora 17.00, pe Stadionul „Farul”, unde se va organiza și o cursă de 1.000 metri, în care Floroiu intenționează să alerge alături de alte nume mari ale atletismului românesc.Un eveniment special pentru atletismul constănțean va avea loc în această lună, pe data de 19, când fostul atlet Ilie Floroiu va sărbători 35 de ani de deținere a recordurilor naționale de 5.000 și 10.000 de metri, printr-o cursă de 1.000 metri pe Stadionul „Farul”.„Voi alerga cu siguranță. Momentan, am o problemă de rezolvat la un picior, dar sper să mă refac, să pot alerga. Vor concura alături de mine mai mulți foști colegi de-ai mei din țară. În legătură cu deținerea recordurilor, nu mai simt nimic, pentru că a trecut atâta timp încât nu mai este ceva deosebit pentru mine. Sunt 35 de ani. Este un lucru de orgoliu, pentru că în atâta timp, nu a reușit nimeni să doboare aceste două recorduri”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ilie Floroiu.Cele două recorduri au fost obținute în același an: 1978. Pe 23 iulie, la Naționalele de seniori desfășurate pe Stadionul Republicii din București, Floroiu obținea recordul național în proba de 5.000 metri cu rezultatul 13 minute și 15 secunde. Cel de 10.000 de metri a fost reușit o lună mai târziu, pe 23 august, la Praga, în cadrul Campionatului European. Atunci, constănțeanul a scris istorie, terminând cursa după 27 minute, 40 secunde și o milisecundă.„Aceste recorduri au fost foarte tari. La 5.000 de metri, a fost prima performanță europeană a anului 1978 și a doua mondială. Aceste probe de fond sunt dificile și trebuie să te antrenezi din greu ca să obții ceva”, ne-a mai spus Floroiu.Întrebat de ce crede că s-au menținut aceste două recorduri, șeful Farului ne-a spus: „Cel mai probabil, contextul de atunci nu se mai potrivește cu cel de astăzi. Atunci, eram fanatici, urcam într-un «tren» și mergeam până la capăt fără să ne uităm în stânga sau în dreapta. Acum, sunt mai multe «escale», oamenii se mai opresc din drum”.Personalități sportive, invitate la evenimentLa întrunirea sportivă de la Stadionul „Farul” vor veni mai mulți parteneri, sponsori și prieteni de-ai lui Ilie Floroiu. În plus, sunt invitați mulți oameni din lumea sportului. Nume care au dat ceva sportului românesc. Printre ei se regăsesc și foștii deținători ai recordurilor de 5.000 și 10.000 de metri, Petrică Lupan, respectiv Nicolae, sau „Nae” Mustață, cum îi spun apropiații, care vine tocmai din Oltenia.„Va fi destul de multă lume la acest eveniment și destul de multe personalități din lumea sportului. Pentru mine, «borna» este Iolanda Balaș-Söter, care sper să fie sănătoasă și să vină. Colegele mele de generație, Natalia Andrei și Fița Lovin, Doina Melinte. Revenind mai aproape de noi, Violeta Beclea-Szekely și Gabriela Szabo. Din lumea gimnasticii, Simona Amânar, Cătălina Ponor, Andreea Răducan. De pe plan local, Ion Draica, Camelia Voinea. Am invitat-o și pe Elisabeta Lipă. Îmi doresc să vină și conducerea Ministerului Sportului și Tineretului. I-am invitat pe cei mai mari antrenori ai gimnasticii mondiale, Mariana Bitang și Octavian Bellu. Este greu de spus dacă vor veni sută la sută. Oricum, în proporție de 75 la sută, cei pe care i-am anunțat vor veni”, a precizat Floroiu.