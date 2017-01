Duminică, de la ora 20,30, la Constanța, FC Farul - U Craiova

„Rechinii“ joacă 1 solist

Tânăra formație a Farului vrea să mai facă o victimă la Constanța. Cu un fotbal apreciat, schimbat mult în bine față de tur, „rechinii” au bătut Gloria Buzău în debutul campionatului și au pus pe jar Rapidul în Giulești. Duminică, puștii Farului sunt pregătiți să învingă și U Craiova, formație care a suferit în cele două etape din retur. Ion Marin, antrenorul principal al Farului, nu are niciun dubiu că victoria va fi a „rechinilor”. „E meci de 1 solist. Cele trei puncte sunt extrem de importante pentru noi. Vom avea un joc dificil, dar suntem pregătiți să câștigăm. U are tupeu oltenesc, știe să atace, are jucători buni, care pot rezolva duelurile unu contra unu, dar nu e lipsită de minusuri în joc, pe care sperăm să le speculăm”, a arătat tehnicianul constănțean. Aflată pe locul 7 în clasament, cu 29 puncte și -1 la „adevăr”, Craiova nu străbate o perioadă fastă. În retur, a cucerit doar un punct din două meciuri, și acela după un egal acasă, cu Gloria Bistrița, și nu a înscris. Farul e pe 13 în ierarhie, cu 22 puncte și -8 la „adevăr”. „Probabil că în curtea oltenilor sunt ceva tensiuni. Trebuie să fim concentrați și atenți 90 de minute, pentru a nu-i da nicio șansă lui U. Și palmaresul de la Constanța ne e net favorabil. Dinspre Craiova, atât de la echipă, cât și din preajma acesteia, au răzbătut unele declarații pompoase, dar suntem obișnuiți cu asemenea reacții din acea zonă. Craiova își propune mereu Cupa și campionatul, însă, de fiecare dată, la final, ajunge să se lupte pentru evitarea retrogra-dării”, a taxat „Săpăligă” optimismul oltenilor, care au anunțat că vor bate lejer la Constanța. Formația probabilă a Farului: 1. Curcă (cpt.) - 77. Mățel, 23. Pătrașcu, 4. Rastovac, 5. Vuko-manovic - 8. Pantelie, 11. Larie, 20. Rusmir, 10. Gerlem - 13. Chico, 9. Alibec. Arbitrii vor fi anunțați sâmbătă, 14 martie. Observator de joc este Sorin Satmari (București).