FC Farul a ajuns cu bine la Kremsmunster (Austria)

„Rechinii“ intră, de astăzi, în programul de pregătire

Fotbaliștii de la FC Farul au ajuns, ieri seară, la Kremsmunster (Austria), după un drum obositor. Avionul care i-a transportat pe „rechini" până în Ungaria a plecat cu o întârziere de mai bine de un ceas, ceea ce a modificat într-o oarecare măsură programul deplasării. Din Ungaria și până pe tărâm austriac, jucătorii an-trenați de Constantin Gache au călătorit cu autocarul, ajungând la destinație în jurul orelor 18. „Un drum obositor, abia așteptam să ajungem la destinație. De mâine (n.r. - astăzi), toată lumea intră în programul de pregătire", a declarat, pentru „Cuget Liber", Gabriel Diaconescu, directorul de marketing al Farului. Constănțenii s-au instalat la hotelul Schicklberg, stabiliment de patru stele care îi va găzdui până în ultima zi de cantonament, 15 iulie. În această perioadă, Șchiopu și compania vor disputa șase partide de verificare, prima fiind programată pentru sâmbătă, 7 iulie, cu Red Bull Salzburg. Momentan, Gache are sub comandă 22 de jucători, alți patru „rechini" - Fl. Neaga, D. Florea, Liviu Mihai II și Wilson - urmând a face joncțiunea cu restul lotului direct în Austria.