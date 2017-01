„Rechinii“ Farului, în dribling printre BCA-urile de la „Celco“

După periplul de luni, de la fabrica de ulei „Argus”, Farul a mai vizitat, vineri, unul dintre sponsorii săi, producătorul de BCA, adezive și mortare „Celco”. La sosirea în fabrică, „rechinii” au fost întâmpinați de un trio format din Ion Secăreanu (director general „Celco”), Irina Odor (director marketing - vânzări) și Beti Dușu (asistent director marketing - vânzări), care au condus delegația faristă prin cele mai importante obiective ale „Celco”. „Producem aici materiale importante pentru ridicarea caselor. Când vă veți clădi o locuință, veți fi mândri de aceste produse”, a deschis discuția Ion Secăreanu, introducându-i pe „rechini” în atmosfera de la „Celco”. Jucătorii, antrenorii și oficialii Farului (Lucian Codrean Pîra - director executiv, Viorel Stoica - director sportiv, Gabriel Diaconescu - director marketing, comercial și relații internaționale) au intrat întâi în secția unde sunt turnate șarjele și unde muncitorii lucrau cu nisip, ciment și var. Fotbaliștii au început să împartă în stânga și în dreapta materiale promoționale, primele „trofee” revenindu-le Stelei Radu, Angelicăi Mujdei și maistrului Gheorghe Stoica. „Rechinii” s-au minunat de autoclave, unde, nu mai prididea Ion Secăreanu cu explicațiile, „se face tratamentul termic al BCA-ului. Se introduce în stare crudă și, după 12 ore, rămâne cu 17% umiditate. Sunt 97 metri cubi de produs finit într-o autoclavă”. De la șarje și autoclave, fariștii au trecut în depozitul de produse finite, care are o capacitate de stocare de 35.000 metri cubi, din care, la ora vizitei echipei, erau ocupați 4.000. „Rechinii” n-au scăpat de pozele cu muncitorii, de încurajările lui Gheorghe Ivan și ale Mariei Iancu și, după ce au trecut pe lângă secția de adezivi, au fost duși de Secăreanu, surpriză, la…sera de legume. Pe 4.700 metri pătrați din cele 7 hectare pe cât se întinde societatea, a fost ridicată o seră cu legume, pentru consumul angajaților „Celco”, dar și pentru vânzare. Cum funcționează sera? „În loc să evacuăm aburul rezultat, îl recuperăm, prin schimbătoare de căldură, și îl folosim la seră. Noaptea, sunt 20 de grade Celsius înăuntru”, a explicat inginera Verginia Gâscă. Curioși și puși pe întrebări, fotbaliștii au vrut să facă și ei, pe drumul de întoarcere, o poză de grup lângă utilajele gigantice. Șef de ceremonie, Gerlem, care, cu o cască de constructor pe cap, i-a adunat în jurul său pe „rechini”. „Vizita voastră e o inițiativă lăudabilă. E bine să vă vadă în carne și oase și oamenii noștri. De aproape 10 ani, an de an, Celco e în vârful topurilor județene și naționale în domeniu. Succesul nostru e dat de lucrul în echipă. Acționăm într-un cadru unitar. Așa să faceți și voi. Mult succes în retur!”, le-a spus „rechinilor” și Niculae Dușu, președintele „Celco”, care a primit în dar un tricou cu autografele jucătorilor.