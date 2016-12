Rechinii Constanţa, mai buni decât Samuraii, Moromeţii sau Dracula

Turneul After Work Rugby 10s Series, etapa a doua

Rechinii Constanța, mai buni decât Samuraii, Moromeții sau Dracula

Ştire online publicată Joi, 10 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Organizată de Federația Română de Rugby, Arlechinii București și The Mansion Advertising, etapa secundă a After Work Rugby 10s Series a reunit echipele Dracula Old Boys, Moromeții, Samuraii, Marina Mangalia, Big Team, Barbarians, Rechinii Constanța și Arlechinii.Turneul, arbitrat de Ion Davidoiu și Florin Vlaicu, s-a desfășurat pe sistemul Scut și Cupă, pierzătoarele din primul meci întâlnindu-se mai departe între ele pentru trofeul Scutul Turneului, iar câștigătoarele luptându-se pentru marele trofeu, Cupa Turneului.Rezultatele partidelor au fost următoarele: Dracula Old-Boys - Moromeții 15-5, Samuraii - Marina Mangalia 15-20, Big Team - Barba-rians 20-15, Rechinii Constanța - Arlechinii 25-20 (după prelungiri); semifinale Scut: Moromeții - Samuraii 0-20, Barbarians - Arlechinii 10-15; semifinale Cupă: Dracula Old-Boys - Marina Mangalia 15-25, Big Team - Rechinii Constanța 20-25; finala Scutul Turneului: Samuraii - Arlechinii 25-15; finala Cupa Turneului: Marina Mangalia - Rechinii Constanța 5-10.Ultima etapă din 2013 a turneului After Work Rugby 10s Series este programată luna viitoare.