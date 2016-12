Realul din Poarta 6 şi-a depus candidatura la titlu

Cupa Cartierelor la fotbal, etapa a doua

Realul din Poarta 6 și-a depus candidatura la titlu

Meciuri echilibrate în cea de-a doua etapă a Cupei Cartierelor la fotbal în sală, competiție găzduită de Clubul Eden din bd.-ul Aurel Vlaicu. Portarii au avut mult de lucru, paradele lor reușind să limiteze proporțiile scorurilor. Întăriți cu fostul campion de tenis Eden Lică, băieții din cartierul Far au administrat „ofițerilor” prima înfrângere a sezonului, Detectors a trecut la limită de Alma Soveja, grație formei de zile mari a atacantului Iulian Cristea, iar Gepa și ISU Capitol au remizat la capătul celei mai dramatice întâlniri ale etapei secunde. Cu punctaj maxim, Real Poarta 6 s-a instalat confortabil în fotoliul de lider, în timp ce, în subsolul ierarhiei, puștii din Tomis Nord și FC Făgetului se chinuiesc să scape de „lanternă”. Din păcate, nu au lipsit nici de data aceasta cartonașele roșii și protestele la deciziile arbitrului Laurențiu Ciuchiță. Iată și rezultatele complete ale rundei: Cartier Far - Liga Ofițerilor Km 4-5 6-4 (Lică 4, George Bileca, Amet / Răzvan Șodolescu, Roșca, Du-mitrache, Larion), Servany Cumpăna - FC Făgetului 10-6 (Sava 6, Timofte, Iosif, Niculaev, Izet - autogol / Izet 3, Costin Proponea 2, Tase), Gepa Tomis III - ISU Capitol 9-9 (Rafael 6, Zincă, Manu, Billy / Andrei 3, Popescu 2, Tofan 2, Pasma, Molat), Sterk Medgidia - Palas 4-8 (Cuma 3, Ali / Erdin 4, Yoy 2, Marmota, Gopo), Alma Soveja - Detectors Piața Griviței 10-11 (Cătălin 4, Vlăduț 2, Victor, Bebi, Cidu, Cioby / Iulian Cristea 3, Florin 3, Andrei 2, Nelu, Ștefan, Ilie), Real Poarta 6 - FC 95 Tomis Nord 18-6 (Aidân 5, Andrei 4, Răzvan Dirmon 3, Măciucă 2, Liviu 2, Cătălin, Medrega / Leo 3, Albert 2, Andrei). Etapa viitoare se va desfășura după următorul program: vineri, 4 decembrie: Alma Soveja - Real Poarta 6 (orele 18.30-19.30); sâmbătă, 5 decembrie: FC Făgetului - Liga Ofițerilor Km 4-5 (17.00-18.00), Cartier Far - Detectors Piața Griviței (18.00-19.00), Palas - Servany Cumpăna (19.00-20.00); duminică, 6 decembrie: ISU Capitol - Sterk Medgidia (17.00-18.00), Gepa Tomis III - FC 95 Tomis Nord (18.00-19.00). Clasament 1. Real Poarta 6 2 2 0 0 36-11 6 2. FC Palas 2 2 0 0 28-8 6 3. Detectors 2 2 0 0 29-17 6 4. Gepa Tomis III 2 1 1 0 20-17 4 5. ISU Capitol 2 1 1 0 19-16 4 6. Cumpăna 2 1 0 1 17-16 3 7. Liga Ofițerilor 2 1 0 1 14-13 3 8. Cartier Far 2 1 0 1 14-15 3 9. Alma Soveja 2 0 0 2 17-20 0 10. Medgidia 2 0 0 2 9-26 0 11. FC Făgetului 2 0 0 2 10-30 0 12. Tomis Nord 2 0 0 2 13-36 0