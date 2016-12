RCM Timişoara - RCJ Farul, în sferturile de finală ale Cupei României la rugby

RCM Timișoara - RCJ Farul, în sferturile de finală ale Cupei României la rugby

Ieri, la sediul Federației Române de Rugby, a avut loc tragerea la sorți a partidelor din sferturile de finală ale Cupei României, ediția 2008 / 2009. Zeița Fortuna a scos în calea Farului Constanța un adversar accesibil: RCM Timișoara. „O tragere la sorți care ne-a avantajat. Am scăpat, momentan, de Steaua și Dinamo”, a fost prima reacție a antrenorului secund al Farului, Florea Opriș, după eveni-mentul de la FRR. Tehnicianul este convins că „marinarii” nu pot scăpa calificarea în semifinale. „Suntem mari favoriți. Va fi un meci de angaja-ment, Timișoara nu va renunța la luptă, dar noi vrem să demonstrăm că suntem o echipă competitivă, care are gânduri mari pentru anul acesta. Suntem angrenați în trei competiții - Divizia Națională de rugby în XV, campionatul de rugby în 7 și Cupa României - și țintim numai locurile întâi. Anul acesta va fi al Constanței”, a explicat Opriș. Oficialii Farului vor propune bănă-țenilor ca partida să se desfășoare la Brașov. Celelalte partide din sferturi: RC Grivița - U Cluj, Steaua - Știința Petroșani, Dinamo - U Baia Mare. Meciurile vor avea loc pe 15 aprilie, pe teren neutru, într-o singură man-șă, iar câștigătoarele se vor califica în semifinale, programate pe 1 august. Finala se va disputa pe 26 septembrie. Deținătoarea en-titre a trofeului este Dinamo. Ben Aoina revine abia la meciul cu Dinamo Până la duelul cu Timișoara, RCJ Farul mai are de trecut două examen, ambele în campionat. Primul dintre acestea se joacă sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 11, la București, în compania Olimpiei, în etapa a noua a DN, Seria I. Raportul de forțe este dezechilibrat, RCJ Farul (2, 35 p) neputându-se împiedica, în drumul spre titlu, de Olimpia (4, 18 p). „Sunt convins că repriza întâi va fi mai grea, pentru că echipa gazdă va lupta cu toate forțele. Le-am spus băieților să-și păstreze luci-ditatea, să dea trei-patru eseuri în prima jumătate de oră și să-și asi-gure rapid victoria. Nu avem mari probleme de efectiv. Vor lipsi doar Petreanu, Zapan și Ben Aoina, toți accidentați. Dintre cei trei, Ben va reveni la meciul cu Dinamo, de săptămâna viitoare. În rest, tot lotul este valid”, a spus Opriș.