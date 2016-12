RCJ Rugby, retrasă din Superliga de rugby

1

RUSINE !!!

Credeam ca dupa distrugerea fotbalului, baschetului, voleiului feminin si dupa „coma” in care se afla handbalul feminin, nu putea urma nimic mai rau – gresit : iata ca se poate ! Rusine celor ce au adus Simbolul sportului dobrogean si romanesc (fiindca echipa de rugby a fost si este mai mult decit doar echipa Constantei) in situatia aceasta. Incet, incet raminem doar cu echipele-surogat, iar traditia si istoria sint aruncate la cos. In aceste conditii ma intreb daca mai are rost sa fii suporter, cind tot ce ai iubit, incurajat, dar si cu care ai suferit la greu, este calcat in picioare. Pacat, mare pacat !