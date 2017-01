RCJ Farul va înfrunta Steaua fără namibieni

Eugene Jantjies (mijlocaș la grămadă), Ryan Witbooi (aripă), Tertius Losper (fundaș) și Wacca Kazombiaze (linia a doua) sunt cei patru rugbiști namibieni așteptați să vină la RCJ Farul, aducând cu ei experiența Cupei Mondiale. Eventuala prezență a africanilor la derby-ul cu Steaua ar fi fost o lovitură pentru Farul, fie doar la capitolul moral. Însă, namibienii nu vor putea juca împotriva bucureștenilor, pentru că nu și-au rezolvat problemele legate de vizele pentru România. „Steliștii pot să stea liniștiți, namibienii nu vor juca. Așteaptă să se rezolve cu vizele pentru a putea veni în țară. Ei au trimis actele la Consulatul României de la Cape Town, dar nu au primit răspuns. Este clar că nu vor veni la timp", au declarat conducătorii grupării rugbistice din str. Primăverii. Contra Stelei, în afara namibienilor, antrenorii Leodor Costea și Gheorghe Florea nu vor putea miza nici pe serviciile lui Uchava Kaxber (linia a doua). Georgianul a primit cartonaș roșu la turneul de rugby în 7 de la București și a fost suspendat pentru trei etape. Partida RCJ Farul - Steaua va fi primul derby veritabil al campionatului, completat, în aceeași etapă, de meciul REMIN Baia Mare - Dinamo, din seria cealaltă. Conform site-ului rugby.ro, aceste întâlniri opun echipele care au mari șanse să dispute semifinalele și, chiar dacă nu sunt decisive în ceea ce privește calificarea în play-off, toate având accesul asigurat, vor da un semnal privind lupta directă. Momentan, nici Steaua, nici Farul nu au pierdut vreun joc în cam-pionat. Își inaugurează noul gazon În plus, „marinarii" își vor inaugura cu această ocazie noul gazon, refăcut în totalitate în ultima perioadă. Meciul, contând pentru etapa a cincea a Diviziei Naționale, se va desfășura sâmbătă, 20 octombrie, de la ora 10, pe stadionul din str. Primăverii. Astăzi, are loc meciul restant dintre Bucovina Suceava și Steaua. Bucureștenii au plecat spre Moldova cu gândul de a câștiga și a reveni astfel pe locul întâi în Seria a II-a. „Avem câțiva accidentați după turneul de rugby în 7, printre care Vlaicu și Dimofte, dar sper să se refacă până la meciul următor, cu Farul. Acum, mergem să câștigăm la Suceava, abia de joi vom începe să ne gândim și la disputa de pe litoral", a spus tehnicianul Stelei, George Sava.