RCJ Farul şi LPS, invitate la stagiul de pregătire de la Năvodari

RCJ Farul și LPS, invitate la stagiul de pregătire de la Năvodari

Comisia de juniori a Federației Române de Rugby a invitat câte opt echipe de juniori, de la fiecare categorie de vârstă, la un stagiu de pregătire la Năvodari, acest cantonament putând fi considerat drept o primă selecție pentru constituirea loturilor naționale sub 16 ani, sub 17 ani și sub 18 ani ale României. Conform site-ului frr.ro, programul cuprinde pregătire pentru jucători, antrenori și preparatori fizici. La secțiunea U16, sunt așteptate să participe, între 17 și 23 iunie, echipele RCJ Farul Constanța, CSA CSS 3 Steaua I, Metrorex, Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București, Grupul Școlar Pașcani, CSS Tecuci, Arieșul MV și CSS Bega. Formațiile de juniori U17 selectate sunt CSS Unirea Iași, LPS Suceava, CSS Bârlad, LPS Focșani, RC Buzău, CSA Steaua, Metrorex și Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București, perioada lor de pregătire fiind 24-30 iunie. Stagiul va fi închis de echipele de juniori U18: LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța, CSS Bârlad, CSS Tecuci, LPS Focșani, CSM Baia Mare 2, CSS Sibiu, Colegiul Național „Aurel Vlaicu” și Metrorex București, care se vor antrena la Năvodari, în intervalul 27 august - 2 septembrie. Cluburile invitate trebuie să-și confirme prezența până în data de 1 martie, coordonatorul acțiunii fiind Nicolae Manolache, președintele Comisiei de juniori din cadrul FRR. Echipele au fost selectate după rezultatele obținute, la finalul turului, în campionatele de juniori.