Turneul Asociației Internaționale de Rugby „Dunăre - Marea Neagră“

RCJ Farul păstrează trofeul pe litoral

Punct final în turneul Asociației Internaționale de Rugby „Dunăre - Marea Neagră” (AIR D-MN). După o săptămână de meciuri atractive, titlul de campioană a revenit, așa cum era de așteptat, echipei RCJ Farul. „Marinarii” Farului au demonstrat - și în teren - că alcătuiesc cea mai puternică formație participantă la turneul de pe litoral. Vineri, trupa antrenată de Bruce Hodder, Virgil Năstase și Florea Opriș a câștigat clar, cu scorul de 68-0 (40-0), marea finală, disputată, pe stadionul din „Badea Cârțan”, în compania Constructorului-Cleopatra. Farul a dominat autoritar la toate capitolele (grămadă, joc în margine, mol), în timp ce replica gazdelor a fost sub așteptări. Eseurile Farului au fost reușite de Makapelu, C. Nicolae, Florea (câte 2), Janties, Lungu, Munteanu și Mitu (câte 1), nouă dintre acestea fiind transformate de același Lungu. „Ne bucurăm că am participat la acest turneu, este o inițiativă lăudabilă, benefică rugby-ului constănțean. Sperăm ca, la anul, nivelul valoric al turneului să fie mai ridicat. Până la reluarea campionatului, vom mai juca la Memorialul Sandu Ville Gorun, săptămâna viitoare, la Iași”, a declarat secundul Farului, V. Năstase. Tot vineri, în finala mică, Kredo 63 Odessa a evoluat împotriva Selecționatei Constanței, alcătuită în principal din jucători de la CS Năvodari. După două înfrângeri în precedentele dueluri, ucrainienii s-au impus, scor 50-0, și au urcat pe treapta a treia a podiumului. Clasament final: 1. RCJ Farul; 2. Constructorul-Cleopatra; 3. Kredo 63 Odessa; 4. Selecționata Constanței. Ediția inaugurală a turneului AIR D-MN a fost organizată de CS Cleopatra, în parteneriat cu Federația Română de Rugby, Direcția pentru Sport a Județului Constanța și Consiliul Județean.