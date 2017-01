RCJ Farul are, în sfârşit, un motiv de bucurie

Micii „marinari“ au debutat cu dreptul în turneul final al Campionatului Național de rugby juniori sub 16 ani

RCJ Farul are, în sfârșit, un motiv de bucurie

Constanța a devenit, anul acesta, capitala rugby-ului juvenil românesc. După ce a fost gazda fazei finale a Campionatului Național de juniori sub 17 ani și sub 18 ani, orașului de la malul mării îi revine onoarea de a-i primi cu brațele deschise pe cei mai buni juniori cu vârste sub 16 ani. Opt echipe s-au calificat la turneul final al Campionatului Național de rugby juniori U16, competiție care se desfășoară, săptămâna aceasta, pe stadionul „Farul” din str. Primăverii. Constanța are o singură reprezentantă în concurs - RCJ Farul, formația antrenată de Adrian Tinca fiind repartizată în Grupa verde, alături de CSS Gura Humorului, RC Arieșul și CTMRTF București. Iată și componența Grupei galbene: CSS Tecuci, CSS Bega Timișoara, Steaua București și Colegiul Național „Aurel Vlaicu“ București. Ieri, s-au disputat partidele din prima fază a turneului, iar RCJ Farul a debutat cu o victorie: 12-12, 24-21 după executarea loviturilor de penalitate, în compania celor de la RC Arieșul, după o partidă în care efortul rugbiștilor a fost unul consistent, în condițiile în care suprafața de joc a fost afectată de ploaia căzută din abundență după-amiază. În celelalte partide, s-au înregistrat următoarele rezultate: CSS Tecuci - CSS Bega Timișoara 5-3, Steaua București - Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București 5-0, CSS Gura Humorului - CTMRTF București 39-5. Competiția continuă mâine, când este programată o altă serie de patru meciuri: ora 9.00: CSS Bega Timișoara - Colegiul Național „Aurel Vlaicu“; ora 10.00: RC Arieșul - CTMRTF București; ora 17.30: CSS Tecuci - Steaua București; ora 18.30: RCJ Farul - CSS Gura Humorului. Finalele vor avea loc în week-end: sâmbătă - jocurile pentru locurile 5-6 și 7-8; duminică - jocurile pentru locurile 1-2 și 3-4. *** Elevii care doresc să fie componenți ai clasei cu program special de rugby de la Grupul Școlar „I. Gh. Duca” sunt așteptați, zilnic, între orele 10.00 și 14.00, la selecțiile de la CS CFR și de la Grupul Școlar „I. Gh. Duca”. Înscrieri la trialuri se pot face și la telefoanele 0730/664.396 sau 0747/220.150.