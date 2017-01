RCJ Farul a semnat colaborarea cu francezii de la Beziers

Președintele RCJ Farul Constanța, Florian Constantin, a semnat, vineri, o colaborare cu reprezentanții clubului francez SASP Beziers Rugby, în care se urmărește dezvoltarea rugby-ului juvenil constănțean.Între cele două cluburi au existat discuții de mai mult timp, însă acum s-au concretizat, iar conducerea formației Beziers a venit la Constanța pentru semnarea actelor. Vineri, în cadrul unei conferințe de presă, reprezentanții celor două grupări au dezvăluit în ce constă programul.Delegația echipei Beziers a fost formată din președintele Pierre-Olivier Valaize, împreună cu fostul internațional francez Alain Paco, Arnaud Dubois și fostul internațional român și fost jucător la Farul, Petrișor Toderașc. Prezent a mai fost și antrenorul RCJ Farul, Cristian Petre, care a jucat pentru formația franceză.Președintele constănțean Florian Constantin a deschis discuția prezentând cele patru proiecte ale colaborării: „Primul proiect constă în asistența tehnică acordată copiilor și juniorilor, care sunt produși de școala de rugby constănțeană, cu asistență franceză. A doua problemă va genera crearea unei echipe de 19-23 de ani, pe care să o finanțăm împreună. Al treilea plan este colaborarea între cele două echipe de seniori prin preluarea în dublu transfer de jucători, o discuție pe care trebuie să o aprofundăm. Al patrulea lucru este deschiderea unor cursuri de kinetoterapie, cu asistență franceză, în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport a Universității «Ovidius»”.Pierre-Olivier Valaize a declarat că este onorat să se afle la Constanța, pentru a pune la punct ultimele demersuri: „Am făcut deja o începere a proiectului. Acum, suntem în faza concretizării pentru a permite clubului să funcționeze. Obiectivul este ca echipa Beziers să formeze antrenori, pe care Farul îi va trimite în Franța și vor participa la un schimb de expe-riență. Experiența va fi folositoare pentru toată lumea și mai ales pentru antrenorii specializați în Franța. Va ridica nivelul rugby-ului românesc”.Zilele petrecute la Constanța i-au ajutat pe francezi să înțeleagă mai bine situația și cum vor trebui să organizeze întregul sistem. „Am văzut nevoile și problemele cu care se confruntă domnul Florian Constantin și încercăm să găsim soluții. În final, am înțeles scopul, de a crea o echipă de tineret U23. Pentru a realiza acest lucru, prima dată trebuie să formăm antrenori, fapt care va permite crearea jucătorilor performanți, cu o pregătire diferită. Pentru realizarea obiectivelor o să trimitem oameni competenți să formeze antrenori. Suntem mulțumiți, pentru că nu plecăm de la zero; există teren, instalații, infrastructură. Ceea ce vom aduce este profesionalismul prin intermediul antrenorilor. În acest parteneriat, jucătorii vor fi monitorizați și verificați. O să se insiste pe aspectul fizic și tehnic, pe aspectul școlar și stilul de viață”, a menționat Alain Paco.Președintele Florian Constantin a menționat că această colaborare va dura minim cinci ani. La echipa de seniori a Farului, urmează să evolueze jucători titulari, consacrați de la formația franceză. Plus de asta, conducerea clubului oaspete a menționat faptul că este posibil ca Beziers să vină la Constanța și să dispute un amical cu RCJ Farul.