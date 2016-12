RCJ Constanţa s-a retras subit din Cupa României

10

Cupa Romaniei

In calitatea mea de Director de Dezvoltare FRR Dobrogea, va rog pe dmneavoastra, iubitori ai sportului cu balonul oval, suporteri ai RCJ Farul, sa-mi permiteti un punct de vedere sau o scurata explicatie referitoare la neparticiparea echipei fanion a rugby-ului constantean in Cupa Romaniei. Dupa cum multi dintre dumneavoastra stiu echipa a fost alcatuita in acest an din straini in proportie de circa 80%. Asa cum multi dintre dumneavoastra au cerut ei au fost trimsi acasa dupa esecul din Superliga. Tot conform dorintei multora dintre iubitorii sportului cu balonul oval, domnul Aurelian Arghir, director sportiv, a demisionat. In ceea ce priveste Cupa Romaniei, s-au facut eforturi considerabile pentru a se stabili un lot dar: 1) Jucatorii U19 au jucat in week-end la Metrorex (unde au invins). Echipa nu statea tocmai roz si avea nevoie de intreg efectivul. Si are in continuare, avand in vedere ca urmeaza un meci important in week end-ul urmator , cu Siromex Baia Mare. 2) 4 jucatori ai Farului se gasesc la lotul national pentru partidele cu Japonia si SUA. Este vorba de Cristi Munteanu, C.Gheara, C.Cornei, A.Apostol. Nu as vrea sa luati acest text ca o pledoarie a mea in favoarea neprezentarii Farului intr-o competitie FRR. Evident, o echipa cu aproape 60 de ani de istorie si palmaresul pe care il are formatia fanion a Litoralui, are obligatia de onoare de a participa la competitiile rugby-ului romanesc. Fara doar si poate ca iubitorii rugby-ului au dreptul liber de a critica si contesta managementul Farului , trecut sau actual. Acest comunicat se doreste a fi doar o informare corecta a lor pentru ca orice opinie ar avea sa se bazeze pe date reale si exacte. VA MULTUMESC!