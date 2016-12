RCJ Constanţa pleacă, astăzi, spre Timişoara

1

vom infrange!

Vom vedea cu totii cum trei imbarligatori notorii ( Dragomir, Constantin Fl. si Mircea Paraschiv), acesti " Tusea, Junghiul si Basina" rugbyului constantean se vor intrece in a gasi scuze pentru esecurile viitoare: ba ca a fost drumul lung si greu, ba ca pe el ( Junghiul) nu l-au ascultat jucatorii, ba ca mai e mult de lucru la omogenizare si la "reglaje", ba ca aia sai ailalti au loturi valoroase si noi nu... Asa, incet, incet va trece campionatul si cei trei se vor minti in continuare si vor trai in lumea lor cu bani invartiti si performanta... IOC