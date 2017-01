RCJ Constanţa joacă în Capitală. Va reuşi să rupă şirul înfrângerilor?

Etapa a V-a din play-off-ul SuperLigii

RCJ Constanța joacă în Capitală. Va reuși să rupă șirul înfrângerilor?

Fără a simți gustul victoriei în această ediție a play-off-ului, rugbiștii de la RCJ Constanța se pregătesc, sâmbătă, să susțină meciul din etapa a V-a, în deplasare, cu Steaua București, de la ora 10.15, în direct pe TVR 2. Formația din Ghencea are nevoie de o victorie pentru a se menține pe locul secund în clasament, în timp ce „marinarii” sunt motivați pentru a obține prima victorie după un șir de șapte eșecuri.RCJ Constanța a plecat, vineri, spre București, pentru întâlnirea de sâmbătă cu echipa Steaua București. Partida contează pentru etapa a V-a din play-off-ul SuperLigii Naționale de rugby, penultima înaintea finalelor și semifinalelor.Elevii lui Virgil Năstase și Marian Dumitru speră ca acesta să fie meciul în care vor închide seria rezultatelor negative, aflându-se momentan la șapte înfrângeri consecutive (patru numai în play-off).De cealaltă parte, Steaua are o miză mai mare: menținerea pe locul II al clasamentului din play-off, fiind la egalitate de puncte (10 p) cu Știința Baia Mare, dar cu esaveraj mai bun (66 marcate / 63 primite, față de Știința: 71 m / 79 p).„Va fi o partidă grea. Jucăm cu Steaua, care are o victorie asupra noastră în tur (n.r. - 9-18, la Constanța). Mergem cu gândul ca să-i încurcăm. Avem nevoie de victorii și puncte cât mai multe. Jucătorii noștri au fost motivați la fiecare joc și au vrut să câștige, dar, din păcate, nu am reușit acest lucru. Însă, sâmbătă, ne dorim să facem un meci bun”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, tehnicianul RCJ Constanța, Virgil Năstase.Probleme de efectivPartida Steaua - RCJ va fi precedată de multe absențe de ambele părți. De la formația din Ghencea, vor lipsi Cătălin Beca, Mihai Adăscăliței și Alexandru Mitu, din pachetul de înaintare, dar și Florin Ioniță, Vasilică Pașcu și Ștefan Pașciuc la linia de treisferturi.În schimb, din lotul echipei de pe litoral, nu au făcut deplasarea Eugene Jantijes, accidentat, care va reveni săptămâna viitoare și Renaud Van Neel, suspendat - va reveni în etapa viitoare. De asemenea, vor mai lipsi Onal Agiacai, Adrian Apostol și Ion Nicolae.„Am încercat să ne organizăm jocul mai bine, dar nu este foarte simplu să faci aceste lucruri din mers, mai ales că vom juca și pe fondul unor absențe importante. Nu ne bazăm pe faptul că vor avea și ei multe absențe, mergem să facem un meci bun și să câștigăm”, ne-a mai spus Năstase.XXXÎn celălalt meci al play-off-ului, Știința Baia Mare va juca, tot sâmbătă, pe teren propriu, cu RCM UV Timișoara (ora 18.00, în direct pe TVR 3). În play-out, se joacă, duminică: Dinamo - CSM București (ora 10.00, în direct pe rugbytv.ro). U. Cluj va sta datorită numărului impar de echipe din campionat.Iată clasamentul play-off-ului: 1. Timișoara 19 p, 2. Steaua 10 p, 3. Baia Mare 10 p, 4. RCJ 0 p; clasament play-out: 1. U. Cluj 12 p, 2. București 6 p, 3. Dinamo 0 p.Andrei ALDEACristian Radu, primarul Mangaliei, participă la o competiție de triathlonSâmbătă, în sudul litoralului românesc, va avea loc ediția a II-a a evenimentului sportiv de triathlon „No Stress Triathlon&Party”, organizat de Total Events Solutions, în colaborare cu Primăria Mangalia și Patronatul Olimp-Neptun.Trathlonul se descompune în trei probe - de ciclism off road, înot și alergare pe nisip. Acestea se vor desfășura atât pe plaja din Olimp, cât și în zona lacurilor dinspre 23 August și faleza Olimp-Costinești.Printre cei care vor participa la competiția de ciclism și alergare se numără și edilul Mangaliei, Cristian Radu, care va da startul întregii competiții, la ora 09.45, pe plaja OlimpConsiderată de mulți ca fiind cea mai complexă manifestare sportivă, triathlonul are trei probe: înot, ciclism și alergare, iar evenimentul se adresează oamenilor dinamici din corporațiile multinaționale, dar și din alte domenii.La competiția de înot concurenții se vor întrece, în mare, pe o distanță de 500 de metri, în timp ce pentru ciclism, traseul are 20 de km, parcurge faleza Olimp, face o buclă pe lângă lacurile dinspre 23 August și ajunge la linia de sosire de pe plaja Olimp. Proba de alergare are un traseu de 5 km, pe malul mării din stațiunea Olimp în direcția Costinești și retur, unde are loc finishul competiției. Probele sunt efectuate consecutiv, de către un singur sportiv sau de către o ștafetă. La triathlon participă sportivi amatori angajați în sistemul privat, în special - domeniul bancar și companii multinaționale, dar și sportivi profesioniști precum: campionul național de triathlon 2012, Sorin Boriceanu, campionul balcanic, Alexandru Diaconu și alți participanți de renume ale concursurilor de profil din Franța, Germania, Canada. (A.A.)FC Farul, amical cu Dunărea GalațiFC Farul și-a programat, sâmbătă, un meci de verificare cu Dunărea Galați. Meciul se va ține pe Stadionul „Farul”, de la ora 16.00.Pentru acest meci, antrenorul principal al „alb-albaștrilor” nu va avea probleme de efectiv.„Am vreo doi jucători cu mici probleme, dar sper să poată juca mâine (n.r. - sâmbătă) în amicalul cu Dunărea”, a declarat antrenorul FC Farul, Ion Răuță.„Marinarii” au încheiat cantonamentul și urmează un program normal de antrenamente. Vor debuta în noul sezon al Ligii a II-a pe 7 septembrie. (A.A.)Șapte constănțeni, convocați la lotul național de fotbal U21Echipa națională a României de tineret (Under 21) va susține pe 10 septembrie, în deplasare, meciul contra echipei similare a Muntenegrului, în cadrul grupei a VI-a de calificare la Campionatul European.În lotul pregătit de noul selecționer Bogdan Stelea se vor afla și șapte constănțeni: Alexandru Băluță, Ionuț Năstăsie, Alin Cârstocea, Cristian Gavra, Alexandru Buzbuchi, Ionuț Puțanu, de la FC Viitorul, și Robert Băjan, de la FC Farul.Cei șapte jucători se vor prezenta luni (2 septembrie) în cantonamentul lotului național U21. (A.A.)Pandurii Târgu Jiu, în Grupa E din Europa LeaguePandurii Târgu Jiu și-au aflat, ieri, adversarii din grupele Europa League.Elevii lui Cristian Pustai vor juca în Grupa E, alături de Fiorentina, Dnipro, Pacos Ferreira.Iată și componența celorlalte grupe: Grupa A: Valencia, Swansea, Kuban, St Gallen; Grupa B: PSV, Dinamo Zagreb, Chernomorets, Ludogorets; Grupa C: Standard Liege, Salzburg, Elfsborg, Esbjberg; Grupa D: Rubin Kazan, Wigan, Maribor, Zulte Waregem; Grupa F: Bordeaux, APOEL, Frankfurt, Maccabi Tel Aviv; Grupa G: Dinamo Kiev, Genk, Rapid Viena, Thun; Grupa H: Sevilla, Freiburg, Estoril, Liberec; Grupa I: Lyon, Betis, Guimaraes, Rijeka; Grupa J: Lazio, Trabzonspor, Legia, Apollon; Grupa K: Tottenham, Anji, Sheriff, Tromso; Grupa L: AZ Alkmaar, PAOK, Maccabi, Sahtior Karagandi.Meciurile din faza grupelor se dispută în perioada 19 septembrie - 12 decembrie. (A.A.)Premii de 11.500 lei la competiția de biliard „Black Sea Cup”Sâmbătă și duminică, la Club City Billiards (str. Răscoala din 1907, Constanța), va avea loc competiția de biliard „Black Sea Cup”, organizată în colaborare cu Asociația Română de Biliard, cu premii totale de 11.500 lei.Se va juca „Bila 10" (cu reguli de joc conform WPA), concursul fiind împărțit în două runde. În prima parte se va juca pe tablou de 128 sportivi, cu dublă eliminare (piramidă dublă), primul la 13, spargere alternativă. Ultimii 32 vor juca pe tablou simplu, cu eliminare directă, primul la 15, spargere alternativă.Taxa de participare este de 100 lei pentru seniori și 70 de lei pentru juniori și fete.Iată premiile: locul 1 - 3.000 lei, locul 2 - 1.800 lei, locurile 3-4 - 1.000 lei, locurile 5-8 - 550 lei, locurile 9-16 - 250 lei. De asemenea, se va premia și cea mai bună clasare la juniori și la feminin cu 250 lei.Programul competiției: sâmbătă, ora 9.30 - tragerea la sorți; ora 10.00 - startul competiției; duminică, ora 11.00 - primii 32. Festivitatea de premiere va avea loc imediat după finală.Deoarece turneul va fi televizat de Digi TV, condițiile de ținută se vor respecta fără excepții! Astfel, participanții vor trebui să respecte următoarea ținută: cămașă sau tricou polo, pantaloni eleganți de culoare închisă, pantofi eleganți sau semi-eleganți de culoare închisă.Toți participanții la concurs vor primi automat un tichet la tombola ce va avea loc sâmbătă, la ora 18.00. Prin tragere la sorți, concurenții au posibilitatea de a câștiga un tac de biliard „Predator”, în valoare de 530 euro. Pentru extra tichete sau pentru cei care nu sunt înscriși în concurs, prețul este de 50 lei / tichet. (A.A.)Chiricheș a fost prezentat oficial la Tottenham HotspurTransferul lui Vlad Chiricheș, de la Steaua la formația engleză Tottenham Hotspur, a fost parafat, pentru suma de 8,5 milioane de euro. Mutarea a fost anunțată oficial, vineri, pe site-ul echipei din Premier League.Internaționalul a ajuns joi la Londra iar vineri și-a pus semnătura pe noul său contract, după ce a trecut cu bine de vizita medicală.Astfel, fotbalistul de 23 de ani a devenit cel de-al treilea jucător român din istoria lui Tottenham, după Gică Popescu și Ilie Dumitrescu, și cel mai scump produs al Ligii I.„Pentru mine, acest transfer este incredibil. Un vis devenit realitate”, a spus Vlad Chiricheș, care are un contract pe 5 ani cu Tottenham și va primi 1,2 milioane de euro anual. (A.A.)