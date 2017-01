RCJ Constanţa, cantonament la Piatra Arsă

RCJ Constanța, cantonament la Piatra Arsă

Începând de astăzi, lotul RCJ Constanța se va deplasa la Complexul Național Piatra Arsă, unde va efectua un cantonament timp de două săptămâni, principalele obiective ale noului tehnician, Mircea Paraschiv, fiind pregătirea fizică și trierea jucătorilor.În perioada 11-24 februarie, rugbiștii de la RCJ Constanța își vor muta cartierul general la Piatra Arsă, pe platoul Bucegilor, la o altitudine de aproape 2.000 de metri.„Vom face pregătire la Piatra Arsă, unde sperăm să îmbunătățim forma fizică a jucătorilor”, a declarat antrenorul Mircea Paraschiv.Cu aproximativ o lună rămasă până la startul noului sezon, echipa constănțeană se află în plin proces de schimbare, oficialii clubului fiind preocupați cu formarea lotului cu care se va începe campionatul.„Am început pregătirile de trei săptămâni și dorim să mai aducem câțiva jucători pe anumite posturi. O să-i testăm, la unii vom renunța, iar pe alții îi vom păstra, deci lucrurile sunt deschise. Am programat și câteva meciuri amicale, avem mai multe variante. Vom încerca să jucăm și cu Steaua, bineînțeles, dacă vor dori și ei, cu Bârlad, cu Iași. Începem să pregătim startul de campionat”, ne-a mai spus antrenorul RCJ.Mircea Paraschiv, care a mai antrenat gruparea de pe litoral și în 2010, susține că își dorește titlul național cu RCJ, declarație îndrăzneață, ținând cont că echipa constănțeană a ratat podiumul de fiecare dată în ultimii ani.„Am mai antrenat această echipă și acum trei ani, când am încercat să creez o anumită idee de joc, iar acum, deja mulți dintre jucători mă știu și nu au fost surprinși de maniera de pregătire pe care am abordat-o. Am venit și cu un specialist în pregătire fizică, Dan Badea, care va pregăti linia de trei-sferturi. Am întărit staff-ul ca lucrurile să meargă bine și să reușim să facem ceva pentru rugby-ul constănțean”, a precizat Paraschiv.Linia întâi va fi întărităÎn perspectiva noului sezon, Paraschiv dorește să îmbunătățească linia întâi, care, spune el, a constituit un punct slab al echipei și a contribuit cel mai mult la eșecuri.„Dacă echipa a suferit, a făcut-o din cauza că nu a avut o linie întâi competitivă. Astfel, ne-am propus să aducem mai mulți jucători, iar după acest cantonament, cei mai buni vor rămâne și vom începe campionatul cu ei”, a explicat tehnicianul.Doi juniori promovați la RCJLa început de pregătiri, conducătorii clubului constănțean au adus 18 jucători noi, de la Dinamo, CSO Pantelimon și CSM București, dar și doi juniori de la Callatis Mangalia: Cătălin Pastramă și Ilie Iorgu.„Am doi băieți de la echipa de juniori, Pastramă și Iorgu, care sunt băieți de perspectivă, despre care cred că se vor remarca, pe viitor, în rugby-ul românesc”, a încheiat antrenorul Mircea Paraschiv.