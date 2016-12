RCJ Constanţa a ratat medaliile de bronz, Timişoara - campioană!

2

batista pe tambal

Bravo tizule! Ai pus si tu batista pe tambal si noi care credeam ca nu esti vandut, ca nu te multumesti cu o friptura ( sau hamsii vrac) si doua beri sau un kil de vin, un tricou si un trening ( ca sa te dai prieten cu rugbystii). Se vede treaba ca nu esti nici matale mai departe de aia despre care ar trebui sa scrii spre binele sportului constantean si al rugbyului. Pentru ca te-ai vandut pentru o sapca si un ecuson cu libera trecere, si nea Nacu te-a repudiat, fie-i tarana usoara! Insa daca vrei sa depasesti statutul de trompeta, publica macar premierele inregistrate anul acesta de cuplul Dragomir- Fl. Constantin ( fii linistit, sunt negative). Cele despre nr esecurilor consecutive, nr de pcte acumulate in play- off, clasarile succesive din ultimii ani, etc. Daca vrei, iti mai spun... Hai, nu fi timid!