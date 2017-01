RCJ Constanţa a mai adăugat o înfrângere la grămadă

1

semne bune?

Am vazut k la meci nu a venit cuplul revolutionar Tusea/ Cristinel Bulanel si Bashina FloriAnus, semn ca, ori s-au saturat sa vada pe viu macelul pe care il provoaca la echipa, ori si-au dat seama cat de priceputi sunt. Ca nu avem emotii ca le-ar fi rusine. Ar fi trebuit, totusi sa nu fuga k lasii si sa lase echipa in mocirla iar ei sa se ascunda prin nu stiu ce vagauni. Sa nu avem totusi pretentii de caracter de la doo lepre. Una de tip vechi si resapata adica Constantin FloriAnus si alta de tip nou Dragomir Bulanel. Sau poate au hotarat sa predea gestiunea, cu datorii fata de lume, vagoane de puncte luate si un loc mic, mic, mic in clasament si ei sa se ocupe de ce stiu mai bine:devize, constructii, amenajari, investitii inutile dar platite gras din banii poporului. Si fata de astea nici macar jurnalistii consacrati precum buscus Mihalash tac si trag la aghioase dupa o portie de hamsie si doo lazi de bere de la mentorul Cleospartul. Halal!