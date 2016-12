Răzvan Lucescu: „Polonezii ne pot pune probleme, sunt disciplinaţi şi puternici”

Răzvan Lucescu: „Polonezii ne pot pune probleme, sunt disciplinați și puternici”

Vineri, 05 August 2011.

Răzvan Lucescu a comentat în cadrul unei conferințe de presă tragerea la sorți din playoff-ul Europa League, echipa pe care o antrenează urmând să întâlnească într-o dublă manșă vicecampioana Poloniei, Slask Wrocław.„Sunt două meciuri, ambele echipe pornesc cu șanse egale. Tragerea la sorți nu este imposibilă, dar nici una ușoara. Știm că au terminat campionatul pe locul 2. Polonezii pot pune probleme prin disciplină și forță, este o echipă învățată să se lupte pentru fiecare minge, dar nu are o calitatea tehnică cum are Rapidul. Noi avem ca obiectiv calificarea în grupe, ne vom bate pentru asta”, a spus tehnicianul giuleștenilor, citat de Antena3.ro.Deși recunoaște valoarea adversarului, George Copos spune că Rapid este obligată să se califice în grupele Europa League.„Polonezii au echipă grea, au terminat pe locul doi sezonul trecut și trebuie să ținem cont de faptul că Polonia nu a trecut prin criza prin care a trecut România, așadar nici Slask nu a traversat criza pe care o traversează Rapidul. Va fi un meci foarte tare. Dar noi avem un lot foarte puternic și cu orice adversar din acea urnă am fi căzut, trebuie să ne calificăm. Noi suntem obligați să mergem în grupele Ligii Europa dacă vrem să avem un echilibru financiar în acest sezon”, a spus Copos pentru Mediafax.Prima partidă dintre Slask Wrocław și Rapid va avea loc în Polonia, pe 18 august, returul desfășurându-se o săptămână mai târziu, cu Rapid în postura de gazdă.