Răzvan Florea şi Elena Frîncu au lansat proiectul „Un viitor sănătos prin sport“

Răzvan Florea și Elena Frîncu au lansat proiectul „Un viitor sănătos prin sport“

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Școala numărul 29 „Mihai Viteazul” din Constanța, a fost ieri gazda lansării proiectului „Un viitor sănătos prin sport”, activitate pusă la punct de Direcția Județea-nă pentru Sport și Tineret Con-stanța în colaborare cu inspec-toratul școlar județean. Gazdele acestui eveniment au fost directoarea instituției Mariela Mincu însoțită de cei mai buni elevi ai școlii și directoarea DJST Constanța, Elena Frîncu. Un eveniment de asemenea amploare trebuia să aibă și un invitat pe mă-sură iar de această dată se pare că organizatorii au ales bine, reușind să-l aducă în fața celor prezenți pe înotătorul Răzvan Florea. „Am început să practic natația la 6 ani, și îmi aduc aminte că încă din prima zi când am intrat în bazin mi-am spus că vreau să fac ceva în acest sport și mă bucur că mi-am atins acest țel. Am muncit timp de 24 de ani, perioadă în care am reușit să câștig 158 de titluri naționale și internaționale, însă cea mai importantă distincție rămâne medalia de bronz obținută la jocurile olimpice de la Atena. Practicarea unui sport de înaltă performanță înseamnă renunțarea la anumite distracții însă satisfacțiile aduse de cucerirea unor titluri sau medalii nu pot fi descrise în cuvinte. Puteți alege să practicați orice sport vă place, spre exemplu băieții pot practica: fotbalul, handbalul sau baschetul, în timp ce fetele pot opta pentru: volei, gimnastică sau dans sportiv. Eu am ales natația deoarece eram tot timpul în preajma tatălui meu care a lucrat ca scafandru și vă dați seama că fiind tot timpul în apă sau înconjurat de apă, am considerat că acesta este cel mai bun sport pentru mine. Îmi doresc ca în viitor să mai apară nu unul, ci trei Răzvan Florea sau trei Gică Hagi, însă cei care își propun acest lucru trebuie să știe că nu va fi ușor, însă cel mai important aspect pe care trebuie să-l aibă în vedere este pasiunea fiecăruia pentru sportul pe care îl practică”, a declarat Răzvan Florea, meda-liat cu bronz la Jocurile Olimpice din 2004 de la Atena. Elena Frîncu: „Răzvan este un diamant rar“Ca la orice eveniment la care participă, Elena Frîncu a ținut și ea o cuvântare despre viața și greutățile cu care s-a confruntat Răzvan Florea până să ajungă să pună mâna pe o medalie olimpică.„Îl cunosc pe Răzvan de când avea 7 ani și pot să spun că am fost alături de el pe tot parcursul carierei sale. Știu foarte bine ce probleme a avut, ce riscuri și-a asumat dar mai ales câtă pasiune a pus în tot ceea ce a făcut. Răzvan a fost și este un exemplu demn de urmat pentru orice sportiv, iar pentru ca cineva să reușească să facă ce a făcut el trebuie să știe că-l așteaptă un drum anevoios. Când era la începutul carierei, nu existau condițiile de pregătire de acum și era nevoit să parcurgă o distanță considerabilă de acasă până la bazin. Chiar dacă am de două ori vârsta sa, și sunt vicecampioană mondială la handbal în 1973, vă spun sincer că mă înclin în fața acestui om minunat. Răzvan Florea este un diamant rar, și vi-l recomand ca model de om și sportiv, pentru că el face parte din galeria de diamante ale a României alături de Gheorghe Hagi, Nadia Comăneci sau Ilie Năstase”, a declarat directoarea DJST Constanța, Elena Frîncu.Festivitatea s-a încheiat cu o sesiune de poze și autografe oferite de Răzvan Florea elevilor prezenți la acest eveniment.Cristian PAHOMIE