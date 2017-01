Campionatele Naționale de natație Open în bazin acoperit

Răzvan Florea, plonjon pentru aur

La prima reuniune nautică a sezonului - Campionatul Național Open de la Pitești, Răzvan Florea înoată ca-n tinerețe. Cel mai titrat „delfin” al României câștigă, în aceste zile, medalii după medalii. Participant la trei ediții ale Jocurilor Olimpice, înotătorul constănțean Răzvan Florea, de la CS Farul, are un debut de sezon cum nu se poate mai bun. „Veteranul” lotului tricolor vrea să demonstreze că încă mai are un cuvânt de spus și motivație pentru noi performanțe. La Naționalele Open, după ce a deschis balul cu o medalie de aur la 50 m spate (timpul său - 26 secunde, 21 sutimi - fiind nou record al României), sportivul antrenat de profesoara Georgeta Handrea și-a continuat seria victoriilor. Ieri, Florea a mai încheiat pe prima poziție în alte două finale, la 100 m spate și 200 m mixt, palmaresul urmând a se mai îmbogăți cu un aur, în week-end, când va avea loc finala probei sale favorite, 200 m spate. În ceea ce îi privește pe ceilalți înotători constănțeni prezenți la concurs, nici aceștia nu au rămas datori. Dragoș Agache, de la CS Farul, a luat argintul la 200 m bras, Alin Milian (Palatul Copiilor - CS Farul) a terminat pe locul doi la 50 m spate, destul de aproape de Florea, iar Ioana Popa (LPS Pitești - CS Farul) a prins podiumul (argint) la 200 m bras și a fost a patra la 50 m spate. Rezultate bune s-au obținut și în finalele B, unde Mihaela Oprescu și Adela Rușa, ambele de la Palatul Copiilor - CS Farul, au fost invincibile în finalele la 100 m fluture, respectiv 200 m bras. De asemenea, Anda Georgescu, înotătoare cu aceeași dublă legitimare, a terminat pe poziția a treia la 50 m spate.