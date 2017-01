Răzvan Enescu se antrenează cu HCM

Nurhan Ali a declarat că HCM îl are în pregătire pe Răzvan Enescu (25 ani), ultima dată la CSM Medgidia. „Deocamdată, Răzvan se antrenează cu noi. Restul, după ce lămurim aspectele contractuale cu CSM Medgidia. Este o mare șansă pentru el. Sper să se fi schimbat. Are reale calități și poate face față nivelului lui HCM", a spus Ali. Totodată, clubul constănțean dis-cută și cu un centru sloven.