Răzvan Burleanu, reclamat la DNA

Ştire online publicată Marţi, 08 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Răzvan Burleanu va fi reclamat, astăzi, la DNA, de directorul sportiv al Federatiei Romane de Fotbal, Daniel Prodan. Acesta a anuntat ca se va prezenta la sediul DNA pentru a depune o plangere impotriva lui Razvan Burleanu, informeaza postul Sportro.Prodan nu a mentionat insa si motivul oficial pentru care il va reclama pe Burleanu. Intr-o declaratie acordata luni, Prodan afirma ca a fost santajat de presedintele FRF pentru a accepta rezilierea contractului."Mi s-a spus ca se pregateste o plangere impotriva mea pentru viol daca nu accept sa plec", a declarat Prodan. In replica, Burleanu a mentionat ca Prodan a solicitat despagubiri in valoare de 100 de mii de euro pentru a pleca de la Federatie.Conflictul dintre cei doi a izbucnit dupa ce Prodan a dezvaluit ca FRF nu le-a platit la timp diurnele jucatorilor de la nationala sub 17 ani.Nemultumit ca Prodan a facut acest lucru public, Burleanu a hotarat sa il treaca pe lista neagra si incearca sa il dea afara, scrie ziare.com.