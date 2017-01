HCM Constanța - Pevafersa Valladolid, în Liga Campionilor la handbal masculin

„Războiul“ cu spaniolii, al cincilea asalt

Cea mai bună echipă de handbal masculin din România, HCM Constanța, pornește, astăzi, într-o nouă aventură continentală: Liga Campionilor, ediția 2009 / 2010. Chiar dacă are parte de adversari redutabili, formația de pe litoral speră ca parcursul său în elita Europei să fie unul cât mai îndelungat. Neînvinsă în Liga Națională, HCM Constanța susține, as-tăzi, la Sala Sporturilor „Romeo Iamandi” din Buzău, prima sa partidă din Grupa A a Ligii Campionilor. Adversara hand-baliștilor constănțeni, Pe-vafersa Valladolid, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Vine dintr-un campionat de cinci stele, cel al Spaniei, unde se bate de la egal la egal cu Real Ciudad, Barcelona și Ademar Leon, iar din lotul său fac parte numeroși interna-ționali, iberici și stranieri. HCM și Valladolid nu se cunosc de ieri, de azi. Cele două echipe s-au mai întâlnit de două ori, de fiecare dată în Cupa Cupelor. În sezonul 2005 / 2006, în semifinale, spaniolii s-au impus în ambele manșe, spulberând visul frumos la HCM-ului, iar în primăvara lui 2009, în sferturi de finală, Valladolid a câștigat la dife-rență mare atât pe teren propriu, cât și la Constanța. Din acest punct se pornește. Site-ul oficial al EHF anunță că Valladolid este mare favorită, însă jucătorii HCM-ului, con-duși de pe margine de Zoran Kurteș și Eden Hairi, promit să facă tot ceea ce le va sta în putință să răstoarne calculul hârtiei. Apărarea va avea viață grea, dar tocmai în acest compartiment ar putea fi cheia victoriei. Meciul începe la ora 19.00, fiind transmis în direct de Sport.ro. Arbitrează cehii Va-clav Horacek și Jiri Novotny. Delegat EHF - Klaus Dieter Convents (Belgia). Altfel, clubul HCM pune la dispoziție patru autocare pentru fanii care doresc să meargă și să încurajeze echipa la duelul teribil cu Valladolid. Suporterii interesați de această deplasare sunt așteptați în fața Sălii Sporturilor, astăzi, la ora 13.00. vvv Tot astăzi, de la ora 17.00, se dispută (în devans) și partida dintre UCM Reșița (2, 6 p) și CSM Medgidia (10, 2 p), contând pentru etapa a patra a Ligii Naționale. Slăbită pe toate planurile - financiar, sportiv - echipa antrenată de Florin Cazan nu are nicio șansă în fața trupei lui Aihan Omer, care face repetiții pentru cupele europene. Celelalte meciuri ale rundei se vor juca duminică, 4 octombrie, după următorul program: Bucovina Suceava - HCM Constanța, Știința Bacău - Dinamo București, HC Odorhei - CSM Satu Mare, Poli Timișoara - SCM Brașov, U Cluj - Steaua București și Pandurii Târgu Jiu - HC Minaur Baia Mare.