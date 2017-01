Astăzi, la Petroșani, Jiul - FC Farul, în Cupa României

Război în Vale

Visând în continuare la finala din sezonul 2004/2005, FC Farul încearcă și în acest sezon al Cupei României să ajungă cât mai sus. „Rechinii“ încep astăzi competiția, cu meciul din „16“-imi de pe terenul Jiului Petroșani, echipa clasată pe șase în seria secundă a Ligii a II-a. Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al Farului, își dorește un parcurs cât mai lung. „Cupa este și în acest an un obiectiv pentru noi. Este o șansă mai bună decât campionatul de a ajunge în Europa. În meciul cu Jiul, va reveni la noi și Mendy, jucător care a fost accidentat în ultima perioadă“, a declarat Gheorghe Bosînceanu. Atacantul Mihai Guriță crede că Farul are șanse să joace iar finala Cupei, dar totul depinde numai de „rechini“. Gurigol spune că Jiul este o echipă bună, care, dacă nu era penalizarea, ar fi fost pe locul întâi. Mihai nu crede în vorbele antrenorului adversarilor, Gheorghe Poenaru, care a spus că nu va folosi echipa de bază. „Este o cursă, nu cădem în ea“, a arătat constănțeanul. „Sperăm, normal, să mergem mai departe. Va fi destul de greu, căci Jiul nu-i de colo, a primit doar un gol în șase etape, dar, dacă dăm dovadă de seriozitate, nu se poate să nu reușim“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, și antrenorul secund al Farului, Cristi Cămui. Petroșani, stadion „Jiul“, astăzi, ora 15,30 FC Farul (antrenor, Constantin Gache): Curcă - Farmache, Mala, Șchiopu (cpt.), Maxim - Băcilă, Todoran, Pătrașcu, Voiculeț - Guriță, Chigou Arbitrează Ștefan Erdei (Oradea); asistenți, Gero Szabo (Cluj), Mircea Toderici (Arad); rezervă, Ciprian Dansa (Oradea); observator, Gheorghe Nedelescu (Craiova) Jiul a primit doar un gol în șase meciuri După șase etape în Liga a II-a, seria secundă, Jiul Petroșani se află pe locul șase în clasament, cu patru victorii și două egaluri (ambele, 0-0, înregistrate în deplasare), golaveraj 9-1, nouă puncte și +5 la „adevăr“. Dacă nu ar fi fost penalizarea de cinci puncte cu care a început campionatul, Jiul era acum în fruntea clasa-mentului, cu un punct înaintea liderului actual, CSM Rm. Vâlcea. În ultima etapă, sâmbătă, Jiul a învins acasă cu 4-1 Drobeta Tr. Severin, prin golurile lui Câm-peanu, V. Stancu, M. Gheorghe și Apetri. Golgeterii echipei sunt Câmpeanu (3) și Apetri (2). În etapele precedente ale Cupei, Jiul a trecut de Minerul Lupeni (1-0), în faza a patra și de Minerul Motru (6-4 la penalty-uri), în faza a cincea. Astăzi, mai joacă Poli Timișoara și Ceahlăul În afară de meciul Jiul - Farul, astăzi mai sunt programate, de la aceeași oră 15,30, două meciuri în „16"-imile Cupei, Prefab Modelu - Poli Știința Timișoara și Drobeta Tr. Severin - Ceahlăul. Restul de 13 partide au loc mâine și poimâine.Visând în continuare la finala din sezonul 2004/2005, FC Farul încearcă și în acest sezon al Cupei României să ajungă cât mai sus. „Rechinii“ încep astăzi competiția, cu meciul din „16“-imi de pe terenul Jiului Petroșani, echipa clasată pe șase în seria secundă a Ligii a II-a. Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al Farului, își dorește un parcurs cât mai lung. „Cupa este și în acest an un obiectiv pentru noi. Este o șansă mai bună decât campionatul de a ajunge în Europa. În meciul cu Jiul, va reveni la noi și Mendy, jucător care a fost accidentat în ultima perioadă“, a declarat Gheorghe Bosînceanu. Atacantul Mihai Guriță crede că Farul are șanse să joace iar finala Cupei, dar totul depinde numai de „rechini“. Gurigol spune că Jiul este o echipă bună, care, dacă nu era penalizarea, ar fi fost pe locul întâi. Mihai nu crede în vorbele antrenorului adversarilor, Gheorghe Poenaru, care a spus că nu va folosi echipa de bază. „Este o cursă, nu cădem în ea“, a arătat constănțeanul. „Sperăm, normal, să mergem mai departe. Va fi destul de greu, căci Jiul nu-i de colo, a primit doar un gol în șase etape, dar, dacă dăm dovadă de seriozitate, nu se poate să nu reușim“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, și antrenorul secund al Farului, Cristi Cămui. Petroșani, stadion „Jiul“, astăzi, ora 15,30 FC Farul (antrenor, Constantin Gache): Curcă - Farmache, Mala, Șchiopu (cpt.), Maxim - Băcilă, Todoran, Pătrașcu, Voiculeț - Guriță, Chigou Arbitrează Ștefan Erdei (Oradea); asistenți, Gero Szabo (Cluj), Mircea Toderici (Arad); rezervă, Ciprian Dansa (Oradea); observator, Gheorghe Nedelescu (Craiova) Jiul a primit doar un gol în șase meciuri După șase etape în Liga a II-a, seria secundă, Jiul Petroșani se află pe locul șase în clasament, cu patru victorii și două egaluri (ambele, 0-0, înregistrate în deplasare), golaveraj 9-1, nouă puncte și +5 la „adevăr“. Dacă nu ar fi fost penalizarea de cinci puncte cu care a început campionatul, Jiul era acum în fruntea clasa-mentului, cu un punct înaintea liderului actual, CSM Rm. Vâlcea. În ultima etapă, sâmbătă, Jiul a învins acasă cu 4-1 Drobeta Tr. Severin, prin golurile lui Câm-peanu, V. Stancu, M. Gheorghe și Apetri. Golgeterii echipei sunt Câmpeanu (3) și Apetri (2). În etapele precedente ale Cupei, Jiul a trecut de Minerul Lupeni (1-0), în faza a patra și de Minerul Motru (6-4 la penalty-uri), în faza a cincea. Astăzi, mai joacă Poli Timișoara și Ceahlăul În afară de meciul Jiul - Farul, astăzi mai sunt programate, de la aceeași oră 15,30, două meciuri în „16"-imile Cupei, Prefab Modelu - Poli Știința Timișoara și Drobeta Tr. Severin - Ceahlăul. Restul de 13 partide au loc mâine și poimâine.