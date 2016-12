Raţ ar putea ajunge la Real Madrid

Raț ar putea ajunge la Real Madrid

Ştire online publicată Joi, 24 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Fundașul român Răzvan Raț este unul dintre jucătorii aflați pe lista de transferuri a lui Real Madrid, club care este interesat de achiziționarea unui fundaș, după ce portughezul Pepe s-a accidentat grav și va lipsi mai multe luni. „Real Madrid ține ușa deschisă în privința transferului unui fundaș în locul lui Pepe, dar șansele sunt destul de slabe. În primul rând, piața nu oferă garanțiile pe care le vrea Real în privința unui transfer. O altă dorință a madrilenilor o reprezintă posibilitatea ca jucătorul să poată evolua în Liga Campionilor, iar prețul să nu fie mare”, scrie cotidianul spaniol AS. În cazul în care clubul nu va transfera un fundaș central, antrenorul Manuel Pellegrini este decis să folosească pe acel post unul dintre ceilalți apărători pe care îi are în lot, astfel că ar rămâne descoperite benzile terenului. Un alt impediment ar fi că tranzacția ar trebui să se realizeze înainte de finalul anului, deoarece din 2010 va intra în vigoare noua lege privind impozitarea străinilor care lucrează în Spania, taxele fiind mai mari decât în prezent. „Răzvan Raț, fundașul stânga al lui Șahtior, este singurul român din formația ucraineană. Este un jucător puternic, se apără bine, dar poate fi folositor și în atac. Handicapul îl reprezintă faptul că a evoluat în Liga Campionilor cu Șahtior, fiind eliminat în preliminarii”, comentează AS. Pe lista posibililor jucători doriți la Real Madrid, alături de Raț, se mai află Carlos Cuellar (Aston Villa), Jonathan (Cruzeiro), Branislav Ivanovic (Chelsea) și Nicolas Otamendi (Velez). Antrenorul lui Șahtior Donețk, Mircea Lucescu, a declarat că este încântat de posibilitatea ca Raț să se transfere la Real Madrid și consideră că fundașul stânga al Naționalei României s-ar descurca foarte bine la cea mai titrată echipă din lume. „Ar fi excelent ca Raț să ajungă la Real Madrid, sunt foarte bucuros și mulțumit că există interes din partea spaniolilor. Răzvan ar face față în Spania fără nicio problemă. Nu am vrut să-i dau drumul lui Raț la o echipă sub nivelul lui Șahtior, dar poate va pleca acum. Răzvan e un jucător care are experiență internațională vastă, nu se accidentează și ar fi o satisfacție imensă pentru mine ca el să plece la Real Madrid”, a spus Lucescu.