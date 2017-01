Răspunsul la recursul lui Adrian Mutu va fi anunţat peste şase luni

Răspunsul la recursul lui Adrian Mutu va fi anunțat peste șase luni

Ştire online publicată Joi, 17 Septembrie 2009.

Fostul impresar Ioan Becali a declarat că răspunsul la recursul înaintat de fotbalistul Adrian Mutu la Tribunalul Fe-deral Elvețian privind decizia TAS, din luna iulie, va fi dat peste șase luni, și s-a declarat încrezător în șansele de reușită. „Împăcarea dintre noi (n.r. - frații Ioan și Victor Becali) și Mutu ne-a făcut mare plăcere, el practic s-a întors acasă. Îl consider ca pe copilul meu și voi avea grijă de el ca orice tată. Am fost la Florența și i-am promis că-l voi ajuta. Am prezentat un recurs extraordinar, dar un răspuns va fi dat în minimum șase luni. Dacă nu vom avea un răspuns pozitiv, vom merge mai departe, la Curtea Europeană. Recursul este foarte puternic și sunt extrem de încrezător, deoarece am pierdut foarte puține bătălii în viața mea”, a spus Becali, care a adăugat apoi că problemele lui Mutu nu au fost cu patronul rus Roman Abramovici, ci cu alți conducători ai clubului Chelsea. Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anunțat, la 31 iulie, că a respins memoriul formulat de Adrian Mutu la decizia Camerei pentru Rezolvarea Disputelor (DRC) din cadrul FIFA, care a hotărât, la 7 mai 2008, că jucătorul trebuie să plătească clubului Chelsea despăgubiri în valoare de 17 milioane de euro.