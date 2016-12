Ion Marin spune că giuleștenii se vor lovi la Constanța de o rezistență dârză din partea Farului

„Rapidul să nu uite că noi nu suntem Ceahlăul“

Rapidul, adversara de sâmbătă seară, de la Constanța, a Farului, a înregistrat o victorie categorică runda trecută, zdrobind Ceahlăul în Giulești cu 5-1. Isprava oamenilor lui Rada nu îi dă însă frisoane tehnicianului farist Ion Marin, care spune că altele vor fi acum datele problemei și că Rapidul va primi o replică puternică din partea „rechinilor“. „Valoarea Rapidului nu e de acel 5-1 cu Ceahlăul. Nu uitați că nemțenii au jucat în zece oameni de timpuriu. Nu uitați că noi nu suntem Ceahlăul, echipă pe care am bătut-o în deplasare. În plus, jucăm și acasă, așa că Rapidul va primi o altă replică decât cea de săptămâna trecută. Într-adevăr, contra Ceahlăului, Rapidul a arătat siguranță în joc și o bună dispoziție, dar, cu certitudine, altele vor fi datele problemei acum. Toate meciurile pe care le mai avem de disputat sunt decisive pentru noi. Jucăm pe viață și pe moarte. Sperăm să batem, pentru că un meci egal ne strică și mai mult «adevărul»“, a declarat Ion Marin. În ciuda poziției alarmante din clasament, „Săpăligă“ este de părere că Farul are în continuare șanse apreciabile de a nu retrograda, întrucât beneficiază de un program bun, cu meciuri din care poate aduna puncte. „Noi credem că putem scăpa. Dacă batem Rapidul, luăm o opțiune serioasă de salvare. Din calculele noastre, mai trebuie să acumulăm 13 puncte ca să scăpăm“, a mai spus antrenorul Farului. Deși Farul are mari probleme la finalizare, „ne trădează ultima execuție“ (Ion Marin), nu se pune problema apelării la tânărul vârf de 17 ani Denis Alibec, remarcat la echipa națională. „Alibec este un jucător de perspectivă. Noi avem o urgență acum, pe care trebuie să o rezolvăm cu fotbaliști experimentați. Nu-mi pot asuma riscul ca, într-un asemenea moment delicat, să arunc responsabilitatea pe umerii unui copil de 17 ani“, a declarat Ion Marin.