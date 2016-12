Rapid are un nou antrenor. Cine va antrena echipa în acest sezon

Sâmbătă, 25 Iulie 2015.

Tehnicianul Florin Marin a declarat că a semnat un contract pe un sezon pentru funcția de antrenor al echipei Rapid, el având ca obiectiv promovarea în prima ligă."Am terminat negocierile. Am ajuns la o înțelegere cu domnul Moraru și voi veni pe postul de antrenor. Obiectivul e promovarea, dar nu va fi ușor. Trebuie să construim o echipă într-un timp foarte scurt. Sperăm să aducem jucători cu care să putem îndeplini obiectivul. Am semnat pe un singur an și contractul se prelungește automat în cazul în care vom promova. Voi lucra împreună cu Mihai Ianovschi, cu Florin Pârvu și cu Vasile Iordache - antrenor cu portarii", a declarat Florin Marin, la DigiSport.