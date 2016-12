Radu Voina nu-şi reproşează selecţia pentru Campionatul Mondial din China

Radu Voina nu-și reproșează selecția pentru Campionatul Mondial din China

Ştire online publicată Miercuri, 23 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Selecționerul naționalei feminine de handbal a României, Radu Voina, a declarat că nu își reproșează selecția făcută pentru Campionatul Mondial din China, deoarece consideră că a ales variantele cele mai bune pentru prima reprezentativă. În urmă cu aproximativ o lună, naționala tricoloră pleca în China și în urma ei rămâneau speranțele că în bagaje e loc pentru o medalie. Singurii care nu vorbeau despre titlul suprem sau despre un loc pe podium erau Radu Voina și căpitanul Cristina Vărzaru. Selecționerul spunea la plecare: „Nu sunt cel care să promit ceva, vreau să o luăm pas cu pas. Vom merge acolo, vom juca și vom vedea ce vom face”. Primele zile în China s-au dovedit destul de grele, o parte dintre fete răcind, în timp ce Ramona Maier acuza dureri la piciorul stâng. Medalia nu a venit pentru handbalistele tricolore, Mondialul încheindu-se cu un loc opt, în urma unei prestații slabe în ultima partidă, cea cu Germania. După întoarcerea din China, Voina a făcut o analiză a evoluției naționalei. „Nu îmi reproșez nimic la nivel de selecție pentru CM. Aria de selecție în țară este restrânsă și acestea au fost cele mai bune variante pe care le aveam. Dacă am terminat pe locul opt, a fost din cauza atacului, pentru că am ratat mult, în timp ce poarta și-a făcut treaba așa cum trebuie. Au fost prea multe ratări”, a explicat tehnicianul. Despre eventuala sa demitere, Radu Voina spune: „Dacă m-ar înlocui sau mi-aș da demisia contează cât negrul sub unghie, ceea ce rămâne este acest loc opt, care în primul rând afectează echipa”.