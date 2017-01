Radu Sardescu îşi doreşte un debut de trei puncte în poarta Farului

Radu Sardescu își dorește un debut de trei puncte în poarta Farului

Aflat în fața primului meci de campionat, portarul Radu Sardescu speră să aibă o evoluție favorabilă duminică, iar „marinarii” să-i bată pe „câinii” mici și să înceapă o perioadă de succes în Liga a 2-a. Evoluția lui Vlas de la Botoșani și accidentarea cu care Adrian se confruntă îl aduc în poarta Farului pentru meciul de duminică, de pe terenul lui Dinamo II, pe Radu Sardescu. Goal-keeper-ul venit la Constanța în această vară urmează să debuteze astfel în Liga a 2-a cu „marinarii”, după ce, în „Cupă”, a fost titular în două partide, cu Delta Tulcea și Astra, în disputa de la Ploiești având mai multe intervenții inspirate. „Nu am emoții, ci o stare de spirit nor-mală. Sperăm ca pauza de două săptă-mâni pe care am avut-o să fi fost de bun augur, iar meciul cu Dinamo II să repre-zinte un nou început pentru Farul. Ne-am propus să câștigăm tot până la finele turului. Dacă vom reuși, va fi foarte bine, dacă nu, vrem să obținem cât mai multe puncte dintre cele 27 puse în joc. Trebuie să luăm aceste nouă meciuri pe rând, iar primul nostru obiectiv este obținerea de punctaj maxim din următoarele trei meciuri, cu Dinamo II, Cetate Suceava și FCM Bacău, pe care le jucăm într-un interval de numai o săptămână. Sunt trei partide de foc, iar prima dispută, cea mai grea. Dacă voi juca duminică, îmi doresc, normal, să contribui la victorie. Nu țin neapărat să debutez fără gol primit, mă interesează doar cele trei puncte. Dacă va fi însă să păstrez și poarta neperforată, cu atât mai bine. Noi avem o problemă de lot, lipsind Diogo, suspendat, dar am încredere că cine îl va înlocui își va face cu brio datoria”, a declarat portarul de 28 de ani. În condițiile în care Vlas e accidentat, urmând și ieri un program separat, cei doi portari pe care antrenorii Marius Șumudică și Radu Crețulescu i-au avut la dispoziție în plenitudinea forțelor au fost Sardescu și Florin Dobre. Veniți după accidentări, Rusmir și Mansur au lucrat normal ieri. La ședința de pregătire de pe Farul II au asistat, ca și în ultimele zile, patronul Giani Nedelcu și Constantin Neagu, pe seama căruia se speculează că ar putea ocupa o funcție executivă la Farul, chiar și președinte. Oficialii clubului s-au ferit însă și ieri să facă declarații în acest sens, precizând că nu au definitivat schema administrativă. Se vorbește însă că într-un post ar putea veni și o persoană de la un club din București. Înaintea antrenamentului, Șumudică a ținut o ședință în vestiar cu jucătorii, amintindu-le încă o dată importanța jocurilor următoare și în special a celui cu Dinamo II, care trebuie neapărat câștigat. Într-adevăr, după ce au ajuns cu banii la zi, „marinarii” nu mai au nicio scuză dacă rezultatele tot nu vor fi cele așteptate. Mingea este acum în terenul jucătorilor. Altfel, după două zile de tratative, mijlocașul Vasilică Păcuraru a căzut de acord cu clubul, aseară, în privința renegocierii contractului său. „Voi renunța la memoriul pe care-l depusesem pentru a fi declarat jucător liber de contract. Rămân la Farul și vreau să demonstrez că pot ajuta echipa”, a declarat Vasilică, pentru „Cuget Liber”.