„Rachetele“ propulsate de vânt s-au întrecut la Constanţa

Campionatul Național Universitar de Yachting

„Rachetele“ propulsate de vânt s-au întrecut la Constanța

Ajuns la a doua ediție, Campionatul Național Universitar de Yachting s-a finalizat, zilele trecute, cu succes, principalul scop al evenimentului fiind instruirea studenților în tainele ambarcațiunilor cu vele și promovarea acestui sport în rândul tinerilor. Concursul a fost organizat de Uni-versitatea Maritimă Constanța, sub egida Federației Române de Yachting și Federației Sportului Școlar și Universitar, colaborarea dintre cele trei instituții fiind foarte strânsă. La competiție, au participat studenți de la șase instituții de învățământ din țară (București, Brașov, Constanța, Bacău), cu un număr total de 32 de concurenți, în opt echipaje, de câte patru sportivi. Sistemul a fost unul eliminatoriu, concurându-se ca la tenis: 1 vs. 1, iar cel care a pierdut a ieșit afară din schema de concurs. „Această competiție este deja o tradiție în rândul sportului universitar, privind yachtingul. Am creat un sistem de instruire a studenților și, timp de cinci zile, aceștia au concurat între ei, învățând, totodată, cum să navigheze pe ambarcațiunile cu vele. Suntem mulțumiți de rezultate și de modul în care au reacționat participanții la pregătire. Am făcut acest eveniment pentru studenți, pentru ca aceștia să se simtă bine la mare și să învețe, în același timp, să folosească ambarcațiunile cu vele. În acest fel, am ajutat și sportul velelor să prolifereze”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Alexandru Micu.