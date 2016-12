PUNCT pentru "MARINARI" / FC FARUL, prima REMIZĂ din campionat

2

Destul de rusinos

Sunt constantean dar nu mai locuiesc in Romania. Urmaresc totusi meciurile echipelor constantene. Trebuie sa spun ca sunt total stupefiat si ingrijorat cand vad la stadion cateva sute de spectatori. Constanta era odata orasul cu cei mai multi spectatori la meciuri chiar 20-25 000 in divizia B. Fara am mai vorbi de meciuri impotriva Craiovei, Steaua, Dinamo, Timisoara cand nu gaseai bilete si erau cate 30-35 000 de spectatori (pe timpul acela erau bancute). Nu inteleg de ce constantenii nu sunt mandrii si nu incurajeaza acest proiect extraordinar al lui Hagi mai ales in conditiile actuale cand sunt putini cei care investesc in tineretul Romaniei. Este o echipa frumoasa cu niste copii inimosi care incearca sa tina piept cu succes unor formatii mult mai titrate si cu bani mai multi. Acesti copii au nevoi mai mult decat oricand de al doisprezecelea spectator; publicul. Va spun sincer ca i-mi este mila si rusine si ma intreb daca intradevar Constanta merita sa aiba echipa in prima liga. Oare de ce sportul nu mai atrage. Cineva i-mi spunea ca sunt mult mai multe atractii azi. Oare nu sunt la fel de multe atractii in tarile occidentale: Spania, Italia, Anglia, Olanda. Dar aceste echipe au suporteri fideli. Viitorul si Farul trebuie incurajate mai mult ca oricand de constanteni acum cat aceste echipe mai exista. Si consiliul local ar trebuii sa faca mai mult.