Fair-play București - SN Constanța 0-0, în Liga I de fotbal feminin

Punct mare smuls din mocirlă

Echipa SN Constanța a reușit să smulgă un punct prețios, la București, în partida cu Fair-play, din campionatul Ligii I de fotbal feminin. Meciul s-a disputat pe un teren, Coresi, transformat de ploaie în mocirlă și s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. „Arbitrii ezitau să dea drumul la joc, dar fetele au fost cele care au decis: «Ninge, plouă, noi jucăm!» au spus, iar determinarea lor m-a bucurat. Am stabilit rapid tactica de joc: fundașii - degajări din prima, mijlocașii - pasă lungă peste linia de apărare, atacanții - șut din orice poziție. Am reușit să obținem un egal, rezultat foarte bun, mai ales că am aliniat numai junioare“, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul SNC-ului, Ion Zlate. Tehnicianul constănțean a rulat în această partidă întreg lotul avut la dispoziție: Andreea Dumitrescu, Adelina Stănicel, Raluca Iosif, Mihaela Tiba, Roxana Matei, Luana Ilie, Georgiana Pătulea, Maria Ghinea, Andreea Buga, Alexandra Lupu, Georgiana Ali, Roxana Mîndru, Unihan Geomadin, Elena Pădurariu, Mădălina Dumitru și Luiza Condrat. SNC va susține următorul meci de campionat duminică, 25 noiembrie, de la ora 13, pe terenul de la 23 August, în compania celor de la CSS Târgoviște.