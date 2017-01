Metrorex - CS Cleopatra 24-24, în Divizia Națională de rugby juniori sub 19 ani

Punct de aur smuls pe terenul campioanei

Derby-ul etapei a zecea a Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani, disputat în București, între echipele Metrorex și CS Cleopatra Mamaia, s-a încheiat nedecis, scor 24-24 (24-10), rezultat care menține trupa de la malul mării în fotoliul de lider. Repriza întâi s-a disputat sub semnul echilibrului, gazdele au condus cu 10-0, dar replica formației constănțene n-a întârziat să apară și tabela a indicat egalitate, 10-10. Însă, au fost de ajuns opt minute de concentrare mai redusă, plus o greșeală de arbitraj, pentru ca Metrorex să intre cu avantaj la cabine, 24-10. După pauză, Cleopatra a presat permanent și tactica n-a rămas fără rezultat: 24-24 scor final, și Constanța plecă din Capitală cu fruntea sus. Antrenorii Cristian Brănescu și Marian Nache au început partida cu următorul XV: Zapan, N. Lascu, Graur, Pastramă, Bărăș, Damian, Y. Lascu, Munteanu, Bucevschi, Trandafir, Pîrvu, Puișoru, Teșuleanu, Tiron, Ciucă. Au mai jucat: Popa și Gobjilă. Punctele Cleopatrei au fost marcate de Pastramă (două eseuri) și Puișoru (un eseu, o lovitură de penalitate, trei transformări). A arbitrat Vlad Iordăchescu, ajutat de judecătorii de margine Horațiu Bărgăunaș și Mihai Stuparu. „Am făcut un joc bun pe înaintare. Însă, am pierdut destul de multe mingi în margine, iar pentru recuperarea lor, a trebuit făcut un efort suplimentar. Știam că va fi un meci foarte greu, doar întâlneam campioana en-titre. Băieții au o bună condiție fizică și au rezistat pe un teren infernal. Suntem în grafic și ne dorim să terminăm anul în forță, pentru a ne ușura misiunea din primăvară“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Celelalte rezultate ale etapei: LPS „Nicolae Rotaru“ CSS Constanța - CSS 3 Steaua 0-93, Rep. Moldova - Dinamo 10-31, Unirea Iași - LPS Focșani 0-31, Gens Cluj - CN „Aurel Vlaicu” 15-27, Dunărea Galați - CSS Bârlad 19-32. În clasament, CS Cleopatra ocupă locul întâi, cu 42 de puncte, urmată de Metrorex (41 p) și CN „Aurel Vlaicu” (36 p). Etapa viitoare (duminică, 2 decembrie), Cleopatra va întâlni, pe teren propriu, pe Unirea Iași, în timp ce LPS se deplasează la Focșani.