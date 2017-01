Pumnii de fier ai Constanţei au făcut ravagii

Pumnii de fier ai Constanței au făcut ravagii

Județul Constanța a cucerit opt medalii, dintre care trei de aur, la Campionatul Național de box rezervat cadeților, întrecere care s-a desfășurat la Câmpulung Muscel. Dintre cele opt distincții, cele mai multe, cinci, le-au aparținut pugiliștilor de la CS Farul Constanța. Arsen Mustafa a obținut aurul la categoria 56 kg, Ștefan Marcu - argintul la 36 kg, iar Laurențiu Olteanu, Ionuț Petriș și Romel Danciu au intrat în posesia medaliilor de bronz. Antrenorii pugiliștilor sunt Mihai Constantin și Marcelică Tudoriu. Ceilalți medaliați constănțeni au fost: Ionuț Vulpe (Callatis Mangalia; antrenor, Nicolae Chioveanu) - categoria 36 kg, Mircea Bărăscu (CS Năvodari / Ablalim Ferodin) - categoria 54 kg, ambii medaliați cu aur, și Marian Iordan (categ. 43 kg), de la Axiopolis Cernavodă (antrenor, Mihai Oprea) - medalie de bronz. „La Constanța, viitorul sună bine. Toate zonele județului au boxeri de valoare și rezultate. Față de alte județe, stăm foarte bine. În acest an, am obținut medalii la toate categoriile de vârstă. Încercăm să-i motivăm în continuare pe copii, astfel încât și în acest an va avea loc Gala Campionilor, în care toți pugiliștii cu realizări vor fi răsplătiți financiar”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, arbitrul AIBA Toma Matei, președintele Asociației Județene de Box Constanța.