Pugilistul Ştefan Marcu, eliminat în optimile CE

Pugilistul Ștefan Marcu, eliminat în optimile CE

Ștefan Marcu (CS Farul, antrenor Mihai Constantin), singurul pugilist constănțean calificat la Campionatul European de box U22, ce se desfășoară, în aceste zile, la Brăila, a pierdut în optimile de finală ale categoriei 60 kg, în fața rusului Shamil Askerov, scor 0-5 (28-29, 27-30, 28-29, 27-30, 27-30).„Părerea mea este că se putea mai mult. Din păcate, s-a blocat și nu a mai ascultat sfaturile de la colț. Am trăit meciul intens, am fost cât pe-aici să fiu gonit din colț. Viața merge înainte, o luăm de la capăt, însă sportivii ar trebui să înțeleagă că doar stabilindu-ți țelul mari poți ajunge în vârf. Dacă ar fi crezut și Ștefan mai mult în șansa sa, altul era deznodământul. Consider că nu ne-am făcut de râș și am reprezentat cu cinste clubul Farul Constanța și tricolorul României”, a declarat antrenorul Mihai Constantin.În primul tur, Ștefan Marcu trecuse de spaniolul Jimenez Manueco Rafael Salvador, scor 5-0.