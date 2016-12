HC Dobrogea Sud se impune în derby-ul cu Dinamo și trece pe primul loc

"Publicul a fost fantastic, ne-a purtat către victorie!"

După un început mai ezitant de sezon (înfrângere cu CS Poli Timișoara, 25-26), trupa lui Djordje Cirkovic a început încet, dar sigur să-și impună stilul și ritmul de joc, legând șapte victorii consecutive. Ultima dintre ele, obținută pe teren propriu împotriva dinamoviștilor, a fost cea mai spectaculoasă de până acum. Victoria i-a dus pe constănțeni pe prima poziție a clasamentului, iar speranțele la un nou titlu de campioni încep să prindă contur.Prima repriză a duelului de miercuri s-a disputat sub semnul echilibrului, niciuna dintre echipe nu și-a dorit să forțeze și s-a mers cap la cap, constănțenii intrând la pauză cu doar un gol avans. În actul secund, intervențiile providențiale ale portarului danez de 39 de ani, Dane Sijan, și acțiunile impetuoase ale experimentatului Dalibor Cutura le-au permis gazdelor să pună stăpânire pe meci, conducând la un moment dat pe tabelă și cu 6 goluri, scor 27-21.Trupa lui Eliodor Voica a avut o tresărire de orgoliu pe final, însă nu a putut decât să reducă din proporțiile scorului. Scor final 32-29 și HC Dobrogea Sud duce Constanța pe prima poziție a ierarhiei Ligii Naționale.„Băieții au depus un efort fantastic. Și-au dorit foarte mult victoria, au luptat pentru fiecare minge, iar la final, experiența și valoarea și-au spus cuvântul. Am avut parte și de un public extraordinar, care ne-a fost alături pe întreaga durată a partidei și ne bucurăm că nu ne-am dezamăgit suporterii. Obiectivul nostru nu s-a schimbat, trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, fiindcă mai avem foarte mult de muncă. Ne așteaptă un meci foarte greu acum, la Focșani, apoi la Constanța va veni Steaua București”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele-jucător al constănțenilor, Ionuț „Rudi” Stănescu.Și extrema Laurențiu Toma a salutat spectacolul oferit în tribună de cei aproximativ 1.500 de suporteri care și-au încurajat favoriții necontenit.„A fost o victorie superbă, ca pe vremuri. Am rămas totuși fără cuvinte. Acest public minunat merită tot efortul pe care l-am depus în teren. Lor le dedicăm victoria”, a declarat, la finalul partidei, Laurențiu Toma.Pentru HC Dobrogea Sud, au marcat: Dalibor Cutura (7), Laurențiu Toma (5), George Buricea (4), Branislav Angelovski (4), Zoran Nikolic (3), Pedrag Vujadinovic (3), Dusko Celica (3), Nikola Crnoglavac (2) și Dane Sijan (gol din poartă-n poartă!).În următoarea etapă, lidera HC Dobrogea se va deplasa pe terenul celor de la CSM Focșani (locul 9). Partida va avea loc marți, 19 octombrie, de la ora 16, fiind transmisă în direct de TVR 1.Clasament: 1. HC Dobrogea Sud (21 p), 2. CS Dinamo București (19 p), 3. HC Odorhei (19 p), 4. AHC Potaissa Turda (16 p).