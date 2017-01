Șahiștii de la CS Sissa, la Campionatul Național - Divizia B

Promovarea, amânată pentru la anul

Plecată cu gânduri mari la Călimănești, stațiunea de pe valea Oltului fiind gazda Campionatului Național de șah - Divizia B, echipa CS Sissa n-a reușit să-și îndeplinească obiectivul, accesul în primul eșalon. „Am fost surprinși de forța adversarilor, care aveau pe primele mese jucători cu coeficient ELO 2200. În plus, unul dintre oamenii noștri de bază, Gabriel Buzgaru (38 ani), aflat în mare formă, s-a îmbolnăvit grav în runda a treia și n-a mai putut continua întrecerea. De altfel, el a rămas în Călimănești, sub supraveghere medicală", a declarat, pentru „Cuget Liber", președintele CS Sissa, Antonio Rușa. Din formația constănțeană, cel mai bun punctaj l-a avut… o șahistă, Daniela Rusu, care a preferat să joace în concursul masculin, deși, în aceeași stațiune, avea loc și campionatul feminin. Iată și rezultatele din runda de final: Caisa Miercurea Ciuc - Sissa 1,5 - 2,5, CSU Brașov - Șah Club Râmnicu Vâlcea 1,5 - 2,5, Uztel Ploiești - Universitatea Craiova 1,5 - 2,5, Speranța Focșani - Politehnica Iași 1,5 - 2,5. „În Divizia A, a promovat Politehnica Iași, care a învins în ultimul meci exact la diferența de care avea nevoie. De remarcat că membrii echipei focșănene, altfel foarte recalcitranți pe tot parcursul turneului, erau foarte zâmbitori după această înfrângere… Arbitrajul, exagerat de exigent, a fost asigurat de Radu Chirilă, din București. El a aplicat regulamentul ad literam, generând numeroase nemulțumiri și tensiuni chiar și între membrii delegației noastre. Nu facem o tragedie din acest eșec, vom forța promovarea anul viitor", a adăugat Antonio Rușa.