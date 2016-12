HCM Constanța - Știința Bacău, în Liga Națională de handbal masculin

Profilul noii campioane se distinge în 60 de minute

Derby-ul etapei a 23-a a Ligii Naționale de handbal masculin are loc sâmbătă, la Constanța, între HCM și Știința Bacău, singura echipă pe care vicecampioana României nu a reușit să o învingă în ultimele două stagiuni. Cu titlul de campioană arvunit, HCM Constanța (1, 38 p) promite suporterilor să facă spectacol și să bată pe Știința Bacău (5, 28 p), un adversar întotdeauna incomod, dar care, în actualul context, are șanse minime de a rezista pe litoral. Meciul de la Sala Sporturilor începe la ora 19, iar la finele celor 60 de minute, se va contura profilul noii campioane. Antrenorii Zoran Kurteș și Eden Hairi nu au probleme deosebite de lot, singurele semne de întrebare planând asupra lui Silviu Băiceanu și Petr Hejtmanek. De partea cealaltă, forțele sunt concentrate în jurul lui Sandu Iacob, dar internaționalul român nu mai este jucătorul de altădată, care să dea tonul. Altfel, la prima privire a clasamentului, Constanța ar fi amenințată de UCM Reșița, de care o separă un singur punct, însă trupa lui Aihan Omer are două meciuri mai mult disputate. Meci extrem de greu și pentru cealaltă formație dobrogeană participantă în competiție, CSM Medgidia. Aflată pe locul 11 în clasament, cu doar 17 puncte, echipa antrenată de Ion Crăciun evoluează, pe teren propriu, în compania Stelei București (4, 30 p), iar o înfrângere i-ar anula șansele de a încheia campionatul pe una dintre primele opt poziții, calificante în Cupa României. Ținând cont de situația financiară precară a clubului din Medigidia, menținerea în Liga Națională poate fi considerată deja o performanță. Celelalte întâlniri ale rundei: CS H&V Pitești - Dinamo București, U Cluj - Pandurii Târgu Jiu, HC Odorhei - Poli Timișoara. Partidele CSM Oradea - Bucovina Suceava 29-42 și HC Minaur Baia Mare - UCM Reșița 29-33 s-au disputat în avans.