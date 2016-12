Profesorul Traian Petcu, propus Cetăţean de Onoare al Constanţei de către Gheorghe Slabu

Profesorul Traian Petcu, propus Cetățean de Onoare al Constanței de către Gheorghe Slabu

Am scris, în cei 16 ani de gazetărie la „Cuget Liber”, sute de articole despre profesorul Traian Petcu, în care scoteam în evidență performanțele remarcabile ale alergătorului de cursă lungă. În ultimele dintre ele, adresam un îndemn către consilierii constănțeni, prin care să i se acorde acestui om titlul de Cetățean de Onoare. Și iată că rândurile așezate pe hârtie au avut ecou.Și asta pentru că Gheorghe Slabu, președintele Organizației Județene Constanța a Partidului Poporului Dan Diaconescu, consilier județean, m-a sunat ieri, cerându-mi amănunte despre profesorul Petcu, totul cu un scop nobil.„Am citit articolele publicate în «Cuget Liber» și sunt convins că Traian Petcu merită titlul de Cetățean de Onoare al Constanței. Mai ales că, recent, a împlinit 90 de ani. Am fost, la rândul meu, mulți ani în sport, știu ce înseamnă performanța, sacrificiul. Iar faptul că profesorul Petcu încă mai aleargă la această vârstă - și câștigă! - este un lucru cu adevărat remarcabil. De aceea, voi propune în prima ședință de Consiliu Județean să îi acordăm acest titlu onorific”, a declarat Gheorghe Slabu.De asemenea, președintele PPDD Constanța a adăugat că va face tot ceea ce îi va sta în putință, în calitate de consilier județean, să găsească un spațiu (de sine stătător sau în cadrul unei alte instituții) în care să funcționeze Muzeul Sportului Constănțean. Dar asupra acestui aspect, vom reveni!Seria performanțelor lui Traian Petcu a continuat week-end-ul trecut, când veteranul de pe litoral s-a clasat pe primul loc la Crosul orașului Sfântu Gheorghe, categoria +90 de ani.Constănțeanul a alergat toată distanța de trei kilometri, alături de alți 400 de participanți la eveniment - copii, elevi, studenți, tineri, veterani -, din Mediaș, Sighișoara, Brașov, Deva, Petroșani, Iași, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe și Constanța.Cariera profesorului Traian Petcu este una cu adevărat impre-sionantă. Și-a dedicat nu mai puțin de 78 de ani, din 1936 și până în 2014, atletismului: sportiv, antrenor, arbitru internațional, maestru al sportului.Și-a desfășurat activitatea în cadrul AS Constanța, Clubul Desrobirea al Muncitorilor de Port Constanța, apoi la Dinamo București. Multiplu campion național, medaliat la Campionatele Mondiale, Europene și Balcanice. Este unul dintre pionierii atletismului constănțean.